È stata sicuramente tra le coppie più attese di questa edizione, quella composta da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Come da previsioni è stata anche quella più tormentata e preferita dal pubblico. A Temptation Island terminato, scopriamo cosa fanno nella vita quelli che sono tra i protagonisti più seguiti. Chi è Ilaria Teolis, concorrente di Temptation Island 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ilaria è nata il 28 giugno 1995 a Roma. Si tratta di una delle concorrenti più giovani di questa edizione del reality di Canale 5. Nel 2014 si è diplomata all’istituto tecnico industriale. Della sua vita privata sappiamo che è molto legata alla sua famiglia, in particolare ai genitori, agli zii e alle cugine. Proprio con i cugini ha aperto un locale chiamato Di Gusto Street Food. Ilaria è una ragazza molto bella, tanto che ha partecipato a due edizioni di Miss Italia, pur senza qualificarsi alle fasi finali. Ha anche realizzato alcuni shooting pubblicitari. La tv per lei non è una novità, ha infatti partecipato all’edizione 7 di Ciao Darwin, prendendo parte alla trasmissione di Paolo Bonolis per la categoria “discoteca”.

Le parole di Ilaria Teolis

Ilaria è entrata fidanzata con Massimo Colantoni, una storia, la loro, che durava da due anni e mezzo, anche se i dubbi sulla loro storia non mancano: «Noi abbiamo vissuto per un anno buono un amore folle. All’inizio me la prendevo un po’ troppo, adesso conoscendolo ho un po’ allentato. Ho cambiato lavoro per lui in modo tale da poter stare più a casa con lui. Oppure potevo stare nella sua attività dandogli una mano. Ma me ne sono resa conto anche con le amiche, che mi dicevano di uscire ma io dicevo di no per fare da mangiare a Massimo.

Come una cretina stavo a casa con lui, per poi non parlare. Perché non parla sto ragazzo. Quando sta con gli amici è tranquillo e parla a raffica, con me invece no» ha detto Ilaria nel video di presentazione. I suoi fan possono seguirla su Instagram sul suo profilo ufficiale. Al momento è seguita da circa 218mila follower, a differenza delle 1.300 che aveva prima di iniziare il percorso a Temptation Island.