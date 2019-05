Ieri improvvisamente su Instagram, la casa di moda francese Givenchy ha fatto un annuncio inaspettato. Un post in cui si annuncia il nuovo volto della maison, ma non sappiamo ancora di chi si tratta. Dalla foto in bianco e nero dove è stato oscurato il volto, sembra si tratti della popstar Ariana Grande. Ma c’è chi dice potrebbe trattarsi anche della piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner o di Dua Lipa.

Top secret

Givenchy ormai ha svelato il suo segreto, impossibile combattere con i fan di Ariana Grande. Tutti ormai, lo gridano sui social, è lei la prossima faccia di Givenchy. Ma la maison francese continua a non confermare ufficialmente. Ed ecco una serie di video e foto sul suo account Instagram con una donna in silhouette che lancia la sua alta coda, affermando nelle didascalie che ulteriori informazioni sarebbero state rivelate venerdì. La cantante e la stilista di Givenchy, Clare Waight Keller, ha pubblicato gli stessi post.

Ariana Grande amata dal fashion system

Lo sviluppo arriva in un momento impegnativo per la cantante, che è nel suo Sweetener World Tour e recentemente ha diretto il Coachella Valley Music and Arts Festival il mese scorso. Nel mese di aprile, Ariana Grande ha anche messo in moto una linea cosmetica con il marchio “Ariana Grande grazie U, Next”, con un certo numero di prodotti di bellezza, tra cui profumi, lozioni per il corpo, gel da bagno e scrub corpo, tra gli altri. Ha anche una linea di profumi venduti a Ulta Beauty.

Ariana Grande adora il fashion system e il fashion system adora Ariana. Infatti donne del calibro di Donatella Versace e Anna Dello Russo condividono sui loro profili Instagram, i look della pop star.

#Iconadistile

Ariana Grande sceglie sempre minigonne e shorts che lasciano poco spazio all’immaginazione. Non sono pochi i mini abiti che Ariana Grande pubblica sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Sono i più amati dalla popstar. Spesso la pop star abbina stivali alti, anche per i look da giorno, con felpe oversize modi vestito. Insomma Ariana Grande è una vera icona di stile e ”forse” Givenchy non poteva fare scelta migliore.