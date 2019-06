Barbara Bonansea è nata a Pinerolo (TO) il 13 giugno 1991. Fidanzata da diversi anni con Daniele Bettoni, trascorre il suo tempo libero dedicandosi alle sue passioni: la musica di Ligabue, lo shopping, le serie tv, i romanzi, i film gialli e il ballo. «Se non avessi fatto la calciatrice avrei fatto la ballerina» ha dichiarato. Juventina doc, il suo idolo è da sempre Cristiano Ronaldo.

Gli inizi esordi

Barbara Bonansea, aveva iniziato un po’ per scherzo, come tanti. Un calcio al pallone nel cortile di casa insieme al papà e ai fratelli. Poi un giorno, per seguire quella passione, decide di accompagnare il fratello al campo di allenamento a Bicherasio, l’allenatore la vede e le dice: «Non rimanere fuori a guardare, entra in campo». E in campo dimostra di saperci fare, anche contro i maschi. Da lì la sua strada è stata segnata. Una strada che l’ha portata fino ai Mondiali in Francia. «I sacrifici li ho fatti io ma tanti li hanno fatti i miei genitori. Mi allenavo a 45 chilometri da casa, non sarei mai potuta andare con i mezzi pubblici per tre volte la settimana. Hanno fatto tanti sacrifici, guardavano l’allenamento al gelo e poi mi portavano a casa. Non sarei qui senza di loro», aveva dichiarato l’attaccante della Nazionale in un’intervista a Repubblica.

La Nazionale

L’avventura in azzurro di Barbara Bonansea inizia nel 2007 con la convocazione per la selezione under 17 con cui disputa i tre match di qualificazione al campionato europeo di categoria. Le azzurre purtroppo non si qualificheranno ma in FIGC cominciano a notare le indubbie qualità tecniche della giovane attaccante piemontese che, nel frattempo convocata nella selezione under 19, mette a segno ben 7 gol in 15 partite.

Il 19 settembre 2012, in una partita contro la Grecia valevole per le qualificazioni a Euro 2013, arriva l’esordio in Nazionale maggiore. Nel 2017 il CT Cabrini la convoca per Euro 2017, dove colleziona tre presenze. L’Italia viene eliminata nella fase a gironi dopo aver perso contro Germania e Russia. Ma è con l’approdo sulla panchina azzurra di Milena Bertolini, dopo l’esonero di Antonio Cabrini, che Barbara Bonansea diventa il punto di riferimento della nazionale dell’allenatrice reggiana. Arriva la storica qualificazione alla coppa del Mondo ed è suo il terzo gol della sfida contro il Portogallo che ha consegnato alle azzurre il pass per Francia 2019.

All’esordio al Mondiale contro l’Australia realizza la doppietta che permette alle azzurre di rimontare e battere le rivali!