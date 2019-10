Ariadna Romero nasce a Formanto, Cuba nel 1986, arriva in Italia arriva nel 2009, a soli 23 anni. Dopo aver presentato,il suo book fotografico, un talent scout le propone di lavorare nel nostro paese. Nel dicembre 2011 esordisce al cinema nel film Finalmente la felicità, diretto da Leonardo Pieraccioni, ma in precedenza l’avevamo vista in pubblicità e videoclip.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Ariadna Romero sappiamo che nel 2012 si è sposata con il cestista Lorenzo Gergati. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile a Varese e anche a Cuba l’anno successivo con rito cattolico. Dopo aver divorziato è stata legata a Francesco Acerbi. La bella cubana trova la felicità poi con Pierpaolo Pretelli conosciuto dal pubblico come velino di Striscia La Notizia. Dalla loro relazione a luglio 2017 nasce Leonardo, ma poco tempo dopo si separa anche con quest’ultimo.

Carriera

Ariadna Romero dal 2009 al 2010 è stata tra le schedine di Simona Ventura nel programma domenicale di Rai 2 Quelli che il calcio. Successivamente, la modella partecipa anche allo spot televisivo della Vecchia Romagna. Dal 2009 al 2013 è la conduttrice del programma calcistico Jukebox su Milan Channel. Nello stesso periodo è il volto di alcuni prodotti come: Sammontana, Locman donna e Cotril.

Oggi

Nel 2019 Ariadna Romero sbarca all’Isola dei famosi, il reality di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi, ma da allora decide di prendersi un po’ di tempo lontana dal mondo dello spettacolo e dedicarsi alla famiglia. Dopo la fine della relazione con Pierpaolo Pretelli ha lasciato l’Italia per stabilirsi a Miami, dove vive la sua famiglia. Oggi si dice single e felice anche se dopo al parto ha attraversato un periodo difficile in cui non si piaceva più.