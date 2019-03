La primavera è arrivata e la nostra palette trucco sbocciano con mille colori come gli alberi in fiore. Ed ecco che le tendenze primavera-estate 2019 hanno decretato che: il trucco Cherry Blossom è alla moda. Vi starete chiedendo sicuramente di cosa si tratta, questa tipologia di make up è semplicemente di chiara ispirazione ai colori della primavera, in particolare alle sfumature rosate dei fiori di ciliegio. Anche alcune aziende di cosmesi come MAC e Dior make up hanno deciso di dedicare una collezione a questa meravigliosa tendenza.

Cherry Blossom make up e le griffe

Per realizzare un Cherry Blossom make up è opportuno utilizzare varie gradazioni di rosa. Da quello intenso satinato, violetto opaco a quello “fluo”, l’importante che il vostro make up sia total pink. Qualunque sia il vostro tipo di carnagione, potrete trovare il più allegro dei frutti e i petali vellutati del ciliegio che colorano: rossetti e blush, ma anche prodotti per capelli, palette di ombretti in composizioni profumate. L’originalità non manca in questo make up, allora cosa stiamo aspettando per realizzare un trucco Cherry Blossom?

La collezione di Dior è un tripudio di scintillio e colori pastello, indicata per chi ama un look femminile e sensuale. Diorsnow è una collezione che si ispira ai cristalli di neve ma guardando alla primavera, e infatti la texture e i colori delle Cherry Blossom Palette proposte dal brand hanno delle delicate tonalità rosee. Anche Armani ha scelto per la sua collazione primaverile dai colori delicati e romantici toni del rosa, ispirandosi alle fioriture dei ciliegi Sakura Giapponesi.

Cherry Blossom: collezione MAC 2019

MAC ha appena lanciato la collezione 2019, la più scintillante di sempre di varie tonalità di rosa, in onore della stagione dei Sakura giapponesi. La collezione MAC Boom Boom Bloom in edizione limitata, è un mix di nuove tonalità e palette, insieme a preferiti cult riformulati con un fresco profumo di fiori di ciliegio.

La gamma di prodotti sui toni del rosa e dalle sfumature iridescenti aggiungono un tocco sottile di rugiada primaverile alla pelle. Mentre il rosa è un’ombra classicamente girly. MAC ha raggiunto il perfetto equilibrio tra sentirsi femminile senza essere apertamente femminile per una collezione moderna e sofisticata.

La collezione include: una palette di ombretti a nove palette in varie tonalità di rosa polveroso, perle cremose e ombretti in crema (eccellenti per creare un occhio dalle sfumature intense di rosa). C’è anche un blush rosa perlato, un magnifico evidenziatore di pesca con pigmenti oro, 5 rossetti che vanno dal pastello pallido al corallo al lampone profondo, e 4 gloss di Lipglass dalla perla gelida al rosa blu brillante a una rosa di mezzitoni. Insomma una collezione super alla moda dal sapore di primavera.