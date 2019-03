Le belle giornate sono alle porte, è arrivato il momento di levare gli stivali e indossare un bel paio di sandali. Non è troppo freddo, non vi preoccupate, perché, anche quest’anno possiamo indossarli con un paio di calzini glitterati e abbinarli ad un bel jeans. Ed ecco che le tendenze primavera- estate 2019 hanno decretato i vari modelli, di cui non possiamo fare a meno nel nostro guardaroba. Con le piume, trasparenti o con applicazioni gioiello, l’importante è saperli indossare con eleganza.

Un po’ di storia: Il sandalo

I sandali sono stati il primo tipo di calzatura prodotto dalla tecnica umana, in sostituzione delle primitive fasciature. Tutte le civiltà antiche hanno proposto varie versioni di questa scarpa, già nel 3500 a.C. I sandali fecero la loro ricomparsa intorno al 1930, Grazie all’invenzione di Salvatore Ferragamo del supporto ad arco in metallo, le scarpe non necessitavano più della punta chiusa a fungere da freno per il piede. Così verso la fine degli anni ‘20, le dita di nuovo libere, con le unghie smaltate di rosso, tornarono a far capolino dai sandali a tacco alto.

Sandali trasparenti

Con il ritorno della moda anni ’90, l’effetto trasparente contagia anche gli accessori e quindi anche sandali diventano plexie. Ed ecco che con tacco doppio o sottile, con la fascetta dritta o in diagonale, l’importante è che ci sia l’effetto vedo non vedo.

Sandali con piume

I sandali con le applicazioni piumate, sono un altro must have del momento. Sempre di chiara ispirazione Ninety, l’importante è che quando le indossiamo, non esageriamo con l’outfit in modo da risultare too much. Il colore perfetto per questo modello? Rosa cipria.

Sandali con rete

I sandali, con applicazione in rete, sono perfetti per chi non vuole rinunciare all’eccentricità del suo look. Ed ecco che questi sandali si alternano a delle decorazioni di colore neon, per un tocco anni ’90.

Sandali con pelliccia

I sandali con decorazione in pelliccia sono il modello particolare del 2019. Sicuramente non è adatto a qualsiasi tipologia di look e non possiamo indossarli spesso, ma sicuramente sono una tendenza dal sapore Ninety.

Sandali gioiello

Intramontabili sono sicuramente i sandali gioiello, un must have da tenere sempre nel nostro guardaroba, sempre di tendenza, per un look elegante e raffinato.

Sandali con il calzino

Già l’anno scorso le tendenze moda, ci avevano proposto i sandali indossati con il calzino. Anche quest’anno tornano, oltre al calzino glitterato, il fashion system ci propone le calze sportive firmate Nike o Adidas e per le più eleganti, calze in raso di varie fantasie.