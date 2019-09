Charlotte Casiraghi, la royal girl di Monaco moglie dell’attore Dimitri Rassam, condivide alcuni segreti con nonna Grace. Per la precisione, i segreti di bellezza che la nipote ha ereditato dall’indimenticabile Grace Kelly.

Non hanno mai potuto conoscersi a causa della morte prematura della Principessa, avvenuta in un incidente d’auto il 14 settembre 1982. Grace aveva soltanto 52 anni. La piccola Charlotte, nata quattro anni dopo, non avrà mai la possibilità di collezionare ricordi dei momenti passati insieme alla nonna. Ma una cosa ha sempre mantenuto vivo il ricordo della mitica Grace: i beauty tips che hanno reso la Principessa di Monaco sublimemente eterna.

Certamente Charlotte ha avuto la fortuna di ereditare il bellissimo profilo della nonna, ma ci sono alcuni dettagli che la Casiraghi non ha mai tralasciato. Il rosso, ad esempio. Come il rossetto e lo smalto, i marchi distintivi di Grace Kelly. Come dimenticare poi l’acconciatura senza tempo diventata vero e proprio marchio di fabbrica della Principessa? Stiamo parlando dei capelli con le onde, da sempre il segno distintivo di Grace, che l’hanno accompagnata sin dal suo esordio hollywoodiano.

Per quanto riguarda gli accessori, quello preferito da nonna Grace era senza dubbio il foulard, indossato in modo completamente innovativo. La Principessa monegasca, infatti, lo utilizzava per avvolgere la bellissima chioma bionda. Ma c’è una cosa oltre ai preziosi segreti di bellezza che Grace Kelly ha trasmesso alla nipote: l’amore verso i libri. Non è un caso, infatti, che Charlotte abbia una laurea in Filosofia ed esperienza lavorativa come giornalista.

In questo modo, l’eleganza inimitabile della musa di Alfred Hitchcock, diventata in breve tempo un’icona di stile, continua a vivere attraverso le royal girls di Monaco. Grace è una bellezza intramontabile che, nonostante il destino ingiusto al quale è incorsa, continua ad insegnare la Moda. Anche a distanza di 37 anni.