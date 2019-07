Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam avevano già festeggiato le nozze il primo giugno nel Principato di Monaco. La coppia in bianco aveva lasciato a bocca aperta tutti gli invitati e non solo. Ma quando si tratta di reali, il troppo non è mai abbastanza, tanto che la coppia decide di fare un bis, in gran segreto.

Le nozze “bis”

La coppia Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, decidono di convolare la seconda volta a nozze con una cerimonia privata in Provenza. Festeggiamenti che sono stati tenuti segretissimi e, ancora, non sono stato confermati da nessun membro della royal family monegasca. Ma la notizia è stata svelata, come spesso succede, da Instagram e, precisamente, dal profilo della blogger Eugenia Garavani.

Per tutta la giornata non è trapelato praticamente nessun dettaglio su queste seconde nozze, e non si sa se, come ipotizzato da più parti, la coppia abbia approfittato del matrimonio religioso per celebrare anche il battesimo del loro piccolo Baltazaar. Il matrimonio, secondo i rumors, è stato celebrato a Saint-Remy, un pittoresco borgo di diecimila abitanti, un luogo che conserva un posto speciale nel cuore di Charlotte. Qui, infatti, la madre Carolina si rifugiò con i suoi tre bambini all’indomani dell’incidente in offshore, dove perse la vita Stefano Casiraghi.

Gli abiti

Charlotte Casiraghi per la seconda cerimonia, ha indossato un abito bianco in stile provenzale retrò, a maniche lunghe, con un velo finemente ricamato, firmato Giambattista Valli Haute Couture, portando con sé un bouquet di lavanda e spighe di grano. Anche Dimitri decide di indossare un abito bianco che si intonava perfettamente a quello della sposa. Super eleganti e raffinati Charlotte e Dimitri sono la coppia di sposi più fashion del 2019, inutile negarlo.