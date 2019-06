Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono ormai marito e moglie: un matrimonio super chic e romantico, non potevamo che aspettarcelo così. La coppia ha deciso di organizzare il tutto in modo discreto, senza dare nell’occhio. Nonostante ciò, era impossibile non notare gli abiti indossati durante e dopo la cerimonia. Da Chanel a Yves Saint Laurent, eleganza è stata la parola d’ordine.

Un matrimonio chic

Inutile negarlo, Charlotte è la più bella del Principato di Monaco. Nipote dell’iconica Grace Kelly, la ricorda non solo nei tratti, ma anche nello stile. Il primo abito indossato da Charlotte era un Yves Saint Laurent disegnato per lei da Anthony Vaccarello. Tre fiocchi su un abito dalle maniche lunghe totalmente ricamato.

Dimitri invece ha indossato come primo outfit un abito blu. Per il secondo di Charlotte scende in ballo un’altra maison francese, Chanel, a cui la principessa è particolarmente legata.

Si tratta di un abito senza maniche, con scollatura a cuore, eleganza pura. Anche Dimitri è in bianco per il secondo abito firmato Yves Saint Laurent. Sul collo di Charlotte Casiraghi spicca un collier di Cartier che indossò sua nonna, Grace Kelly.

La location

Per il ricevimento Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno deciso di fare le cose in grande. Gli invitati sono stati accolti nei giardini di Palazzo Grimaldi. Da Bianca Brandolini D’Adda, Eugénie Niarchos a Margherita Missoni. Tutti i parenti reali dal principe Alberto a mamma Carolina, fino ai fratelli Pierre e Andrea, con relative mogli. E al calare del sole, il via ad un party esclusivo nel giardino di Villa La Vigie, la dimora di proprietà del defunto Karl Lagerfeld, da sempre molto amico di Charlotte. Insomma un matrimonio in cui il tema moda ha fatto da portavoce.