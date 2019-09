Charlotte Casiraghi si presenta alla Parigi Fashion Week 2019 con una nuova frangetta. Alla sfilata di Saint Laurent a Parigi indossa una minigonna in pelle e Il suo look rock, complice anche del nuovo taglio di capelli, la rende irresistibile e al passo con le tendenze per la prossima stagione.

Frangia

Charlotte Casiraghi cambia look. E somiglia sempre più a mamma Caroline di Monaco. Alcuni rumors dicono che dietro al taglio di capelli della principessa ci sia lo zampino di suo marito Dimitri Rassam. Facilissima da portare, la frangia sfilata si asciuga con il phon in pochi istanti senza beccuccio. E poi a metà asciugatura, si pettina lasciando i ciuffi in libertà. Il bello di questa frangia, infatti, è proprio lo stile indisciplinato e poco regolare. Insomma, quel tocco un po’ wild che ti fa sentire immediatamente più sexy, come dimostrato da Charlotte Casiraghi.

Rock

Charlotte Casiraghi in occasione della sfilata di Yves Saint Laurent, sfoggia una mise total black e osa con una minigonna in pelle, indossata senza calze, che esalta le gambe toniche e perfette, slanciate dai tacchi altissimi delle décolletée. Il look è completato da una t-shirt e un maxi blazer. Il make up è naturale, ma sceglie di osare con una manicure nera. Il tocco finale per un look rock e sensuale è dato dalla frangia sfilata, le tendenze del momento la decretano come un altro dei must-have di stagione, anche altre celebrità hanno deciso di darci un taglio come la pop star Dua Lipa. Allora cosa stiamo aspettando? È arrivato il momento di cambiare look.