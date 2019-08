Charlotte Casiraghi come Grace Kelly e con il terzo figlio in arrivo

Una cerimonia intima, con pochi ospiti e lontana dai riflettori. È stato così il secondo matrimonio di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam quello religioso, celebrato sabato 29 giugno a Saint-Rémy-de-Provence. La città dove la sposa è cresciuta con i fratelli e la madre Carolina dopo la scomparsa prematura del padre Stefano. Charlotte e Dimitri, che si erano detti «sì» a Montecarlo lo scorso 2 giugno in forma civile, si sono scambiati le promesse nell’Abbazia di Sainte-Marie de Pierredon.

La collana e il vestito di Charlotte

Per la sua cerimonia civile, Charlotte indossava un abito di broccato di Saint Laurent. Per il suo look da ricevimento, ha optato per un abito di Chanel senza spalline e qualcosa di romantico intorno al collo. La sua collana di diamanti Cartier a tre fili sembra provenire dalla collezione di sua nonna, la principessa Grace. Precedentemente nota come Grace Kelly, la principessa Grace ha ricevuto il pezzo nel 1956, come regalo di nozze. La reale monegasca era un indossatrice abituale di Cartier: hanno disegnato il suo anello di fidanzamento e la tiara del giorno del matrimonio, adornata con diamanti e pergamene floreali con rubini cabochon, oltre alla collana.

In effetti, la collana è stata una parte così iconica della sua collezione Cartier che il Museo Thyssen di Madrid ha esposto nella loro mostra del 2012, “The Art of Cartier”. Il palazzo ha prestato privatamente alcuni dei suoi pezzi all’istituzione culturale, e Charlotte Casiraghi ha partecipato all’apertura. Molti pensano che la collana non fosse l’unico cenno della Casiraghi a sua nonna. Anche Princess Grace indossava un abito in stile broccato per la sua cerimonia civile a Monaco oltre 60 anni fa. Per la famiglia reale monaguesca, a quanto pare, lo stile è una costante attraverso le generazioni.

Terzo figlio in arrivo per Charlotte?

La principessina indossa un costume intero con una camicia bianca a fantasia che sembra annodata apposta per evidenziare la rotondità del basso ventre, scrive la rivista. Aspetta già il terzo figlio, il secondo da Dimitri Rassam? Dal costume si nota un rigonfiamento evidente dell’addome e, inoltre, quando i fotografi insistono nell’inquadrarla dai gommoni al largo, Charlotte fa il broncio, nasconde il viso e si tocca la pancia.