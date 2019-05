Charlène di Monaco in visita a Shangai, ha deciso di celebrare la Cina con una creazione davvero speciale: una borsa Louis Vuitton con un dettaglio inconfondibile, la skyline della città ricamato su un lato.

La tendenza borse della Primavera Estate 2019 predilige le misure mignon, e infatti la borsa scelta da Charlène Wittstock è un modello dalle dimensioni modeste, total black e con la decorazione che si delinea su sfumature rosa e rosse. Una borsetta da portare a tracolla o a mano, come preferisce la principessa monegasca, un esemplare di borsa trendy ma anche di borsa elegante, da ammirare e da copiare per questa stagione.

Indossata con un abito nero a maniche lunghe con texture effetto coccodrillo, la borsa Louis Vuitton di Charlène di Monaco è parte della collezione 2018, ma trovarla è ancora possibile.

Un omaggio gradito e una tendenza moda accontentata, questo outfit di Charlène Wittstock è un ensemble curioso che svia dalle classiche mise di palazzo. La borsa è un’edizione speciale del modello Capucine, icona della maison francese, un esemplare iconico da tramandare e custodire con attenzione.

In questa occasione, per quanto riguarda le scarpe ha mantenuto la sobrietà con una décolleté nera, probabilmente per non rubare la scena alla borsa di tanto valore. Anche gli altri accessori indossati erano molto sobri, con degli orecchini di perle pendenti ed un braccialetto a fiore rosso sul polso destro.