Champagne Dom Perignon: ecco i miti fondanti di un’icona globale

Lo Champagne e il suo valore nel tessuto culturale societario

Cosa ha reso un vino semplice coltivato in una regione vinicola abbastanza mediocre una delle icone più importanti e affascinanti del mondo di oggi? Come ha fatto lo champagne, contro ogni aspettativa, ad acquisire un tale prestigio, diventando il segno definitivo delle celebrazioni mondiali? Nessun matrimonio, affare, evento sportivo o mostra d’arte sarebbe completo senza di esso. Il successo dello Champagne non può essere spiegato solo dalle sue intriganti bollicine, quindi come ha fatto a diventare l’ultimo simbolo di celebrazione in tutto il mondo?

La fama eterna dello Champagne come il Dom Pérignon è, infatti, il prodotto di alcuni miti fondanti. Questi hanno plasmato la sua identità e le immagini ora associate al suo consumo. La meravigliosa storia dimostra il potere della creazione collettiva di miti e il contributo notevole nel ricamare i marchi e le tradizioni nel tessuto culturale della società.

Il mito dell’origine ad opera di Pierre Dom Pérignon

Inizialmente, la regione francese dello Champagne era più conosciuta per la sua lana che per il suo vino. La regione vinicola più settentrionale della Francia infatti, non era considerata idonea per la produzione di vini di alta qualità. Per tale ragione, i vini locali venivano spesso offerti come regalo promozionale ai clienti del commercio della lana.

Furono i monaci benedettini che iniziarono a migliorare la qualità dei vini di questa area, vendendoli per finanziare i loro monasteri. Contrariamente alla credenza popolare, tuttavia, i monaci non hanno “inventato” lo champagne.

Fu solo molto tempo dopo che Pierre Dom Pérignon, capo di un monastero a Reims, fu integrato nel mito dell’origine come parte di una deliberata strategia di marketing per evidenziare le nozioni di patrimonio, autenticità e tradizione associate a champagne e assicurarsi il suo posto in un mercato sempre più competitivo.

Allora chi ha inventato lo champagne? Nessuno, infatti, poiché la formazione delle bollicine è naturale per tutti i vini. Iniziò davvero a fiorire quando i produttori di lana, ricevendo sempre più ordini di champagne, videro l’opportunità di lasciare l’industria della lana per quello che sembrava essere un business più promettente e redditizio. Ma il mito di un magico elisir, inventato da uomini santi, è sopravvissuto.

Il mito dell’opulenza e la necessità dello champagne per celebrare un successo

Un altro mito nato intorno allo champagne è quello dell’opulenza. Il fatto che lo champagne sia visto e commercializzato come un prodotto di lusso è il risultato di una felice coincidenza, risalente all’anno 496.

Clodoveo, re dei Franchi, fu battezzato nella fede cristiana a Reims, la patria dello champagne. Da quel momento in poi, la tradizione impose che tutti i re francesi venissero incoronati a Reims, e le incoronazioni furono accompagnate da sontuose feste, dove il vino locale, lo champagne, scorreva a fiumi. Questa tradizione spiega perché lo champagne è conosciuto come una bevanda festosa, sorseggiata da quelli del privilegio.

Questa immagine è stata cementata quando, all’età di sedici anni, Luigi XIV, il monarca più opulento di tutti, ha degustato per la prima volta champagne nella magnifica cattedrale di Reims. Il Re Sole era quello che avrebbe associato lo champagne alle sue altre ossessioni: moda, prestigio e lusso.

L’industria colse un’altra fortuna quando Luigi XV autorizzò il trasporto di champagne (e solo champagne) in bottiglie di vetro anziché in botti di legno. Questo ha fatto la differenza per i produttori, perché il legno ha fatto uscire il gas che ha dato allo champagne le sue bollicine, facendolo diventare piatto.

Questa nuova legge ha anche contribuito allo sviluppo del packaging accuratamente progettato, uno dei primi esempi di marketing moderno. Le etichette presentavano personaggi noti come Maria Antonietta e Giovanna d’Arco, oltre a ufficiali militari vittoriosi, nobili, artisti e altre celebrità. I fornitori hanno rapidamente compreso il valore del design grafico per aumentare la fama dei loro marchi e suscitare il desiderio nella loro base di clienti in espansione e sempre più ricca.