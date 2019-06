Due icone della moda molto diverse sono state premiate in una delle più prestigiose cerimonie di premiazione dell’industria della moda a New York lunedì sera: Jennifer Lopez e Barbie.

La coppia è stata scelta tra una miriade di figure riconosciute dal Consiglio di Fashion Designers of America (CFDA) per i suoi premi annuali, spesso noto come l’ Oscar del mondo della moda.



Con una vivace gonna color corallo Ralph Lauren e un dolcevita impreziosito da più di 43.000 cristalli, Jennifer Lopez ha ricevuto il CFDA Fashion Icon Award per il suo “lungo e globale impatto sulla moda”, secondo il CFDA. I vincitori precedenti hanno incluso Naomi Campbell, Beyoncé, Johnny Depp e Rihanna.

Dal Bronx ai Red Carpet

«Ho amato la moda da quando ero bambina, crescendo nel Bronx è solo un sogno quello di essere qui, tra tutti questi designer e di essere premiata» ha dichiarato la cantante e attrice sul tappeto rosso, aggiungendo poi «indosso Ralph Lauren, un collega nativo del Bronx.»

Barbie, 60 anni di moda

In una svolta un po’ insolita, la bambola Mattel Barbie ha ricevuto il CFDA Consiglio di Amministrazione’ Tributo Award per la sua influenza sulla moda, così come le sue collaborazioni con stilisti stimati, negli ultimi 60 anni. La modella e attrice Yara Shahidi ha presentato il premio, con l’account Instagram ufficiale di Barbie postando una foto della bambola in un look personalizzato da Diane von Furstenberg.

Il passaggio a Tom

Von Furstenberg, presidente del CFDA, ha anche fatto uno schizzo ai premi portando una falsa torcia giù per il tappeto rosso. La designer ha detto agli ospiti che il suo ingresso drammatico significava il passaggio dei suoi doveri a Tom Ford, che ora prende il posto sulla sedia di punta dell’organizzazione.

