La cantante Celine Dion è una vera e propria fashion victim, presente a tutte le sfilate di alta moda, i suoi look fanno impazzire tutti.

La cantate canadese Céline Dion è una vera appassionata di moda e lei stessa si definisce fashion victim. Non solo ai concerti ma anche nella vita di tutti i giorni, Céline non perde occasione di sfoggiare outfit super alla moda. Ultimamente la cantate ha deciso di cambiare look e stare al passo con i tempi quindi via allo stile anni ’90, infatti Céline Dion decide di indossare jeans boyfriend e felpa oversize. La cantante è stata per altro “la regina” della Paris Fashion Week, rivoluzionando quello che è il concetto di stile anche per chi come lei ha superato da tempo gli anta. È difficile immaginare la cantante mettere su dei pantaloni larghi anziché un tailleur elegante come quello sfoggiato al Met Gala, ma per chi ama così tanto il fashion system non può che “adeguarsi” e stare al passo con i tempi.

Céline Dion e il mondo della moda

Céline Dion è un vera icona di stile, le griffe non possono fare a meno di lei, tanto da definire la cantante stessa come ‘’la vera musa del momento’’. Céline Dion rimbalza da una copertina di moda all’altra e sui social non perde tempo per postare foto dei suoi look. La cantante alle sfilate siede vicino ad Anna Wintour direttore di Vogue America, da Versace a Elsa Schiaparelli, anche le griffe italiane sembrano non poter fare a meno di lei. Vestita da capo a piedi dai capolavori haute couture, immortalata in pose da diva d’altri tempi, Céline ci fa sognare con un’eleganza hollywoodiana irraggiungibile, che solo una diva come Marylin Monroe poteva permettersi. In un’epoca dove le star sono protagoniste indiscusse del mondo della moda e fanno tendenza, Céline Dion è la ‘’fashion blogger’’ delle celebrities, infatti durante lo spettacolo lo Moulin Rouge di Parigi, durante la settimana dell’Haute Couture di Parigi, la cantante si è illuminata come in un abito rosa cangiante a maniche lunghe che fatto impazzire tutti.

Céline Dion designer di moda

Céline Dion ha da poco lanciato una linea di abbigliamento per bambini “gender neutral” e contro di lei si sono scagliate diverse critiche, ma la cantante non si è persa d’animo. La collezione è l’insieme di idee e simboli perché la cantante afferma sui social che la moda ci fa sentire liberi, l’intento di Celine sarebbe quello di creare un “nuovo ordine” di esseri umani: né maschi né femmine, la collezioni di abiti è genderless (senza genere). I bambini devono essere liberi di scegliere i loro abiti in maniera indipendente dal colore o dal simbolo che vi è sù. Il logo di “gender neutral” è una croce e comprende felpe, giacche, cappotti, leggings, pantaloni larghi, abiti lunghi, decorati con diversi motivi, dalle stelle ai teschi. Ma attenzione ai prezzi si va da un minimo di 22 euro per un cappellino, a più di 300 per una giacca di pelle.