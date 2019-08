Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Forte dei Marmi per Cotril

L’estate Cotril a Forte dei Marmi continua con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Cotril, il brand per la cura e il benessere dei capelli, ha avuto a che fare prima con Belén e adesso con sorellina e consorte. Sono belli, innamorati, super social e, come se non bastasse, hanno catalizzato l’attenzione di tutti i vacanzieri ospiti di Forte dei Marmi. Da sempre una delle località marittime più cool dell’estate all’italiana. Cecilia Rodriguez, nuova testimonial Cotril Center, e il fidanzato Ignazio Moser, infatti, hanno trascorso la giornata di sabato 10 agosto rilassandosi a Forte dei Marmi.

Quando si è giovani, ricchi e innamorati

Com’è facile immaginare, non sono certo passati inosservati. Sfrecciando e girando tra le vie dello shopping a bordo delle nuove Cotril bike, le esclusive biciclette brandizzate Cotril. Super comode e disponibili in versione bianca per lei e nera per lui. Tra foto con i fan, chiacchiere con i curiosi e stories su Instagram, la giornata è iniziata al Nikki Beach Versilia. Il Beach club più trendy della zona, partner Cotril per l’estate 2019, è stato il luogo in cui i due piccioncini si sono rilassati a bordo piscina. Inoltre si sono divertiti scattandosi selfie nel corner Cotril, caratterizzato da allegri colori estivi e allestito per celebrare le linee di trattamento best seller del brand.

Nel pomeriggio Cecilia si è fatta coccolare nel Cotril Salons by Marina di Forte dei Marmi. Si è affidata alle esperte mani di Marina Marcuccetti, titolare del salone, che ha scelto per lei il trattamento Regeneration. Un trattamento perfetto per rivitalizzare i capelli stressati, dopo una lunga giornata di mare, tra vento, salsedine e sole. Tutti elementi che rischiano di sfibrare la nostra amata chioma. Anche Ignazio, da poco entrato nella famiglia Cotril, si è voluto prendere cura della propria bellezza. Ha fatto ciò recandosi nel nuovo Cotril Man, il salone dedicato all’universo maschile firmato Cotril. Una giornata all’insegna del relax, del divertimento e della bellezza, per una delle coppie più seguite e chiacchierate dell’estate.