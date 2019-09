Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia

Nella giornata del 3 settembre sono stati tanti i personaggi sbarcati al Festival del Cinema di Venezia. Per citarne alcuni Romi Malek con la fidanzata Lucy Boynton, la coppia forse più paparazzata del momento, ovvero Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e il nostro Ignazio Moser, figlio del campione Francesco Moser.

La coppia Romi Malek e Lucy Boynton, si è formata durante le riprese del film Bohemian Rapsody, che parlando della vita del leader dei Queen Freddy Mercury, ha portato in scena la storia d’amore tra Freddie Mercury e Mary Austin. Da quel momento i due, innamoratissimi, non si sono più lasciati e anche nella giornata del 3 settembre, al Lido di Venezia, sono apparsi una coppia di giovani innamorati sorridenti e felici. Il film Bohemian Rapsody, ha portato all’Oscar Romi Malek, per la sua straordinaria interpretazione di Freddy Mercury. L’attore a Venezia ha accompagnato la compagna in abito Miu Miu, in qualità di Miu Miu girl.

Lucy Boynton era tra gli ospiti della due giorni di incontri e proiezioni organizzati dalla casa di moda e dalle Giornate degli Autori del Festival. Sono sbarcati pure i Ferragnez, ovvero Chiara Ferragni e il marito Fedez (che tribù i Ferragnez) il cui vero nome è Federico Lucia. I due sono sbarcati questa mattina e alloggiano all’Hotel Excelsior, dove hanno pranzato in assoluta privacy. La fashion blogger milanese ha presentato il 4 settembre il suo docu-film e ha seguire è organizzato un party esclusivo con ospiti internazionali. La coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, si è fatta vedere all’hotel Excelsior del Lido di Venezia ed è stata subito assaltata dai fan.

Cecilia e Ignazio

C’è da dire che il nostro Ignazio, scatena davvero un grande entusiasmo tra le donne che lo incontrano. Il commento è sempre di trovarsi davanti ad un bellissimo ragazzo, con il carattere disponibile e gentile, che è cosciente del suo successo e si presta a fare tutti i selfie e autografi che gli vengono chiesti. La coppia è apparsa in ottima salute, tra sorrisi e saluti, i due sono rimasti insieme in attesa degli appuntamenti che li aspettavano. Una serie di fotografie intriganti di Cecilia pubblicate anche su Istagram, hanno scatenato la curiosità dei fan. I due sono apparsi in ottima forma. Certamente l’aria di mare del Lido di Venezia ha fatto bene al loro amore.