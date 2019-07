Non c’è nulla da fare, l’Italia continua ad occupare il primo posto sul podio delle mete preferite dalle star. Questa volta tocca alla coppia di attori Catherine Zeta Jones (49) e Michael Douglas (74), che per le loro vacanze hanno scelto due “perle” del nostro paese, in Campania e Liguria, Capri e Portofino. Proprio martedì sera sono apparse sulla feed di Instagram alcune fotografie che immortalano la coppia di Hollywood mentre raggiunge un ristorante a Portofino, mano nella mano.

Lei indossa un abito lungo, con elaborati ricami bianchi e blu e orecchini pendenti. L’outfit da sera è completato da un’acconciatura sobria, ma per niente scontata: i capelli semplicemente raccolti in uno chignon.

Il risultato è un completo che riprende i colori e gli elementi della costiera, mantenendo un’eleganza che si abbina perfettamente ad una cena a lume di candela.

Chapeau, Catherine. Il marito, invece, opta per un pantalone nero e una leggerissima camicia gialla. Promosso anche lui.

La Zeta Jones era stata avvistata anche il giorno precedente, prima di salire a bordo di una barca, in un abito ai piedi di pizzo macramè bianco.

2 a 0 per Catherine.

I due riescono però a sorprenderci ancora, presentandosi per le vie di Capri elegantissimi: Michael veste un completo da sera color panna e cravatta rosa pesca; Catherine sceglie un abito lungo e nero corvino, dalla scollatura a V, vertiginosa e bellissima, arricchito da una luminosa pochette bianca a frange.

La coppia si è sposata nel 2000 a New York e ha deciso di festeggiare il loro diciannovesimo anniversario di matrimonio proprio qui, in Italia. Nonostante la differenza di età, Catherine Zeta Jones e Michael Douglas non passano inosservati grazie ad un gusto raffinato, oltre che per le destinazioni di villeggiatura, anche per la scelta degli abiti.

L’arcipelago campano – o meglio ancora, l’Italia in generale – è la meta romantica preferita dagli innamorati e dalle star, in questa estate 2019.

E ci auguriamo che Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, dopo le difficoltà affrontate nel 2010 a causa di un tumore diagnosticato a lui, possano trascorrere splendidi momenti insieme e decidere di tornare presto nel Bel Paese.