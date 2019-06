Che sia per la sua trasmissione Detto Fatto o che partecipi come ospite ad altri programmi, la bella Caterina Balivo sa bene come valorizzare le sue forme perfette. Via libera dunque a minidress, fantasie e tacchi vertiginosi per le apparizioni in tv. Per il tempo libero invece bikini rivelatori, shorts e magliette compongono il guardaroba della conduttrice.

Oggi però siamo qui per i suoi mocassini, candidi e sobri, siamo certi saranno la tendenza estiva ma anche autunnale di questo 2019.

I mocassini di Caterina Balivo sono chiari e super eleganti, vanno d’accordo con colori accesi, perfetti con jeans alla caviglia e con gonne vaporose, meglio se a vita alta così come dettano le tendenze di stagione. Ormai tutti i jeans, i pantaloni, i pantaloncini o le gonne hanno un’alternativa alla vita alta. Tutto quello che si deve fare è trovarne un paio che vesta per bene il proprio fisico, scegliendo un perfetto equilibrio. I mocassini che copieremo alla Balivo si comprano adesso e si si sfruttano almeno fino a novembre, queste scarpe bon ton, che ci ricordano in ogni momento, che i trend della moda sono proprio così: sobri e sempreverdi. Sono anche un’investimento per il futuro, perché nelle scarpe delle sfilate Autunno Inverno 2019 2020 non mancano i mocassini.

Con che cosa si indossano?

I mocassini, e le scarpe basse in generale, sono perfetti con jeans(ogni tipo ha la scarpa ideale, in realtà), hot pants, bermuda e minigonne. Con i pantaloni sono un classico, rispolverato di recente anche da tutte le trend setter. Se invece proprio non ce la fate a camminare raso terra, per voi ci sono anche i mocassini con il tacco, una delle tendenze moda forti di stagione.

Un po’ di vita privata

Caterina nasce a Napoli nel 1980 e partecipa a Miss Italia nel 1999 dove arriva terza. Da allora la sua carriera è in continua ascesa e nel suo curriculum troviamo anche la conduzione di Detto Fatto, quella della prima edizione de Il più grande pasticcere e di Vieni da me, programma pomeridiano in onda su Rai 1. Mamma di due figli, Guido Alberto e Cora, Caterina è una delle conduttrici più amate (e vestite meglio) della televisione italiana.