Casinò più belli e lussuosi d’Europa che meritano una visita

I casinò sono uno dei luoghi più amati dai turisti stranieri e internazionali. La loro fama si estende in tutto il mondo e, nel caso dei casinò Europei, arriva fino agli Stati Uniti. I casinò sono per definizione dei luoghi di sfarzo e di lusso, in cui i giocatori vivono delle esperienze indimenticabili.

La loro fama è dovuta alla presenza, nella storia, di principi, sovrani, zar e meravigliose principesse che hanno incantato le magiche serate del gioco d’azzardo. Su tutti la roulette ha costruito attorno a sé l’immagine di gioco destinato ad essere il più amato e popolare di tutti all’interno di un casinò. La versione del gioco roulette online è altrettanto amata dal pubblico, a dimostrazione della bellezza del gioco. Come dicevamo, il gioco d’azzardo si è sviluppato anticamente, arrivando a riempire i casinò di tutta Europa e a diventare un punto di riferimento per il lusso e lo sfarzo che propone ai suoi clienti. Vediamo ora soltanto alcuni dei casinò che hanno fatto la storia del gioco.

Il primo che vi presentiamo quest’oggi è sicuramente il casinò di Montecarlo, nel principato di Monaco. Si tratta del casinò più bello e amato d’Europa che deve la sua straordinaria fama a numeri film che vi sono stati ambientati, oltre che dai notabili, principi e principesse che lo hanno frequentato. Al suo interno il giocatore potrà giocare a tutti i giochi di carte e non che gli vengono in mente, sempre rispettando il bon ton e l’abbigliamento richiesto per accedervi.

Ci spostiamo in Italia, a Venezia, alla scoperta del Casinò Ca’ Vendramin, uno dei luoghi più belli e suggestivi della città. Si tratta di un casinò settecentesco, con soffitti affrescati e meravigliose sale da gioco. Di recente, è sorto il casinò di Ca’ Noghera a Mestre, nei pressi dell’aeroporto della città. Si tratta di un immenso casinò di circa 5.550 metri quadrati in cui il giocatore potrà sperimentare ogni tipo di slot machine disponibile.

Spostandoci in Svizzera, paese con una lunga tradizione di gioco d’azzardo, non possiamo non parlare del casinò di Saint Moritz. Infatti, questo casinò viene ospitato nella meravigliosa cornice del Kempinski Grand Hotel des Bains. Si tratta di un casinò di media grandezza ma curato in ogni suo minimo dettaglio. Al suo interno, i giocatori troveranno dei croupier di livello e tantissimi giochi da tavolo disponibili. Vi sono poi numerose slot machine, oltre a una spa, dei ristoranti e addirittura delle piste da sci.

Un casinò meno noto è il Casino Golden Sun di Zagabria, in Croazia. Si tratta di una delle mete più ricercate dal pubblico europeo poiché è in grado di coniugare il fascino del casinò con il lusso di ristoranti e negozi di prim’ordine. L’offerta che viene fatta al cliente è davvero completa e va dai numerosi tornei di poker (come il Caribbean, il Texas Hold’em e l’Omaha) ai vari giochi come blackjack, roulette e baccarat.

L’ultimo casinò di oggi è la sala da gioco di Barcellona, in Spagna. Si tratta di un casinò moderno che si staglia all’interno di una cornice unica. Infatti, il casinò si trova all’interno di un grattacielo, con grandi spazi luminosi e panoramici che danno dritti sul mare. Il casinò offre numerose attività in tema di gambling e di svago che vanno dalle scommesse alle numerosissime slot machine. Inoltre, viene organizzato per tutti i clienti un buffet di pesce e di specialità locali che è ormai diventato una meta per turisti e amanti del gioco. Nei piani più alti si possono trovare i giochi da tavolo come baccarat, chemin de fer, blackjack, i dadi, il poker e tanto altro. In ultimo, nel casinò si svolge un evento di portata mondiale: l’EPT Barcelona Main Event, nominato torneo europeo dell’anno.