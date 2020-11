Casino online e casino fisici: quali sono le differenze?

Negli ultimi anni la svolta del gambling è stata il suo approdo con enorme successo sulle piattaforme online. Tuttavia i giocatori più conservatori, così come chi intende avvicinarsi a questo gioco, si chiedono perché approcciare ai casino online può regalare le stesse emozioni delle sale da gioco reali. Proviamo a spiegare ciò partendo dalle differenze fra le due opzioni di scelta, va da se che – ovviamente – una non esclude l’altra.

Casino online vs Casino fisici: diversa disponibilità

La differenza più evidente tra i casino fisici e i casino online è che quest’ultimi offrono un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma anche la possibilità per il giocatore di giocare ovunque e in qualsiasi momento. Questi portali sul web offrono gli stessi giochi dei casino fisici come la roulette o il poker, ma garantiscono anche la sicurezza e l’affidabilità dei loro servizi, e maggiori occasioni di vincita, soprattutto se impari come sfruttare al meglio i bonus dei casino online.

Quando giochi a un gioco da casino tradizionale come il casino Montecarlo, trovi un vero croupier che è disponibile a distribuire le carte e interagire con te. Con lo streaming live avanzato e le capacità tecniche disponibili online, i casino dal vivo online con veri dealer che trattano carte e palline reali, ti senti come se fossi stato trasportato in esso senza il costo di un volo e di un hotel, ma tranquillamente dal tuo divano di casa.

Con giochi dal vivo come blackjack, roulette, baccarat, poker e altri, puoi giocare a tutti i giochi da casino più popolari comodamente da casa tua. Inoltre, i giochi online utilizzano RNG (Random Number Generator) per distribuire le carte, i giocatori delle sale da gioco virtuale godono così della sensazione autentica di avere un croupier dal vivo e di trattare le mani.

Autentico vs elettronico

Proprio come la possibilità di interfacciarsi con un croupier dal vivo anche online, lo stesso discorso vale per i giocatori: anche usando i giochi online riuscirai ad interagire e a giocare contro giocatori di casino online di tutto il mondo.

Tuttavia i giochi da casino online di solito non ti consentono di comunicare con gli altri giocatori, ma nell’ambiente fisico del casino sarai in grado di interagire con il resto del tuo tavolo. Per i drogati di adrenalina, questo può aggiungere suspense ed eccitazione alla tua esperienza di gioco.

Ciò nonostante, bisogna tenere ben presente che – poiché stai giocando con giocatori dal vivo, nonostante ognuno sia collocato dietro il proprio device – dovrai rispettare l’etichetta del casino proprio come faresti se stessi giocando a Montecarlo o Las Vegas.

Giocare dietro uno schermo non esclude la necessità di comportarsi correttamente. Preparati a seguire le regole e rispettare gli altri giocatori e il banco. Proprio come in un casino tradizionale, imprecazioni, urla e maleducazione in generale non saranno gradite ne tollerate.

Sicurezza

In una sessione di gioco da casino online, puoi mantenere il tuo profilo anonimo quando paghi o giochi. Un profilo anonimo rende le operazioni più veloci e facili in un casino online, mantenendoti al sicuro. Un revisore di terze parti certifica che questi software online siano affidabili. Questi elaborano i pagamenti in tempo, proteggono le informazioni finanziarie dei clienti.

In un casino tradizionale, usi la tua carta d’identità durante il trading. Se vuoi un profilo anonimo i siti di casinò online sono una buona opzione.

Migliori probabilità di vincita

I casino online offrono probabilità di vincita superiori sulla maggior parte dei giochi rispetto ai casino tradizionali. Questo accade soprattutto perché gli operatori di casino online non hanno lo stesso tipo di spese degli operatori di una sala da gioco fisica. I tavoli online non richiedono veri dealer e le slot machine non richiedono manutenzione. I casino online non hanno bar o ristoranti da gestire.

I casino online offrono omaggi e bonus rispetto ai tradizionali

In un casino reale ci sono promozioni e bonus, ma non sono molto frequenti e non è facile accedervi regolarmente. Alcuni casino online ti offrono denaro bonus gratuito per la registrazione, aumentano il tuo bankroll e ti permettono di giocare senza rischiare i tuoi soldi. I proprietari di casino terrestri offrono ai loro giocatori omaggi sotto forma di bevande e altri snack per tenerli fisicamente presenti all’interno dei diversi ambienti della sala. Tuttavia, i casinò online ti offrono bonus che ti fanno continuare a giocare e ti danno una grande possibilità di continuare a vincere.