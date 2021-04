Spettacolari case di lusso in Scozia: tra cottage antichi e ville moderne

Che tu stia andando verso le Highlands o la costa, sfrutta al massimo l’aspro paesaggio ammirando queste fantastiche case di lusso in Scozia. Con i suoi cieli aperti, chilometri di campagna e paesaggi mozzafiato, la Scozia è patria di numerose abitazioni di lusso. Esse si contraddistinguono per la loro importanza storica e per la modernità che si mischia con l’ambiente circostante.

Assynt House: il castello di lusso scozzese

Situata da qualche parte tra un’opulenta casa padronale e un castello degno di Lord, l’ampia Assynt House è un vero gioiello nelle Highlands. Immerso nella splendida campagna tra Redburn ed Evanton, i giardini della casa sono meticolosamente curati, ma le foreste appena poco più in la pullulano di fauna selvatica nativa. Con 14 posti letto in sette camere da letto, Assynt House è altrettanto grandiosa come suggerirebbe la sua facciata georgiana. I punti salienti includono una sala da pranzo rivestita in legno, un accogliente salotto con camino aperto e un ufficio mansardato.

Highland Lodge

Tartan e teste di cervo montate non fanno per te? Permetteteci di presentarvi Highland Lodge, una tenuta di campagna guidata dal design di ispirazione scandinava nel Perthshire. La casa presenta nove camere sontuose ma minimaliste, il fulcro del Lodge è un salotto e una sala da pranzo a pianta aperta che ospita un tavolo da pranzo lungo 5,5 metri fuso da un unico pezzo di bronzo. Altrove, Highland Lodge offre una sala TV, un salotto formale e una sala cinema.

Case di lusso in Scozia: The Five Turrets

Ti sfidiamo a trovare una casa con più fascino e carattere di The Five Turrets. E’ un ex rimessa per le carrozze di Ettrick Lodge, che è stata ristrutturata in stile baronale scozzese nel 1870. L’edificio di interesse storico culturale ed è stato restaurato dal team di coniugi Gethin Chamberlain e Carolynn Shaw nel 2017 per offrire una delle case più memorabili negli Scottish Borders.

All’interno, le camere di The Five Turrets sono luminose e ariose, con la vita che ruota attorno alla tradizionale cucina di campagna e alla zona giorno a pianta aperta, con un fuoco a legna, una zona pranzo e una biblioteca sul soppalco. C’è anche una sala pianoforte per qualche Mozart in erba, un rigoglioso giardino con angolo soggiorno e quattro camere da letto che possono essere organizzate in numerose configurazioni.

La casa di Frank Thompson e Johanna Medz

Una spettacolare casa moderna e luminosa con una particolare qualità: la posizione. La casa di Frank e Johanna è infatti immersa nel cuore della Scozia dando l’onore a chi ci abita di sfruttare una meragliviosa vista mozzafiato tutti i giorni. L’abitazione è firmata LAGO Design si trova vicino ad Edimburgo in un paesaggio sospeso tra Medioevo e avanguardia culturale. Il design suggerisce una completa unione tra interno ed esterno. Grazie infatti alla creazione di arredi e di abilità architettoniche che creano continuità tra l’ambiente naturale e quello domestico. La struttura della casa è divisa da ampie vetrate che lasciano entrare moltissima lice e permettono di ammirare il paesaggio circostante. Gli arredi interni sono sospesi dando una aria di leggerezza e calma all’ambiente.