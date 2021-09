Case di lusso in Italia: sono dieci le località più apprezzate per comprare lussuose abitazioni e godere a pieno delle meraviglie offerte dal Bel Paese. Nonostante l’emergenza COVID-19, infatti, il mercato italiano che regola la compravendita di immobili di lusso, è in crescita. I protagonisti di questo mercato, però, non sono Italiani ma stranieri che, come spesso accade, mostrano quanto sia apprezzato il nostro Paese all’estero. (Continua a leggere dopo la foto).

Piccole città dove comprare gli immobili più lussuosi in Italia

Fra gli stranieri attratti dalle bellezze italiane, i maggiori acquirenti di maestose ville e lussuosi immobili, sono americani e tedeschi; seguono, poi, francesi, svizzeri e olandesi. Venezia, Lucca e Genova chiudono la classifica delle dieci località più gettonate e, qui, i tedeschi, sono gli acquirenti numero uno.

Fra le altre incantevoli mete apprezzate dagli stranieri per comprare dimore di pregio in Italia, spiccano piccole città come Siena, Brescia e Como che si aggiudicano la parte centrale della classifica e, di nuovo, attraggono maggiormente tedeschi.

Il podio delle località scelte dagli stranieri per comprare case di lusso in Italia

Al terzo posto della classifica fra le località più ambite dagli stranieri per comprare immobili lussuosi in Italia, troviamo Firenze e Napoli. Le bellezze delle due città attraggono a pari merito gli stranieri, che scelgono di investire in questi territori e che sono, maggiormente, americani.

Infine, come ragionevolmente ci si può aspettare, sono le grandi metropoli del nostro Paese ad attrarre quegli stranieri che scelgono di acquistare ville e loft esclusivi. Milano si guadagna il secondo posto con il 10% delle ricerche provenienti principalmente da acquirenti statunitensi, mentre la sempre eterna Roma, si aggiudica il primo posto con il 12%.