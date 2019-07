CasaFantini / lake time, boutique hotel sul Lago d’Orta

Serena tranquillità. Armonia proprio come a casa. E’ casaFantini / lake time, esclusivo boutique hotel cinque stelle a Pella sul Lago d’Orta. Ogni spazio è stato creato per integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e il paesaggio in un dialogo continuo con l’acqua del lago.

“Lake time”, il tempo del lago scandisce gli attimi e le atmosfere qui a casaFantini, una “casa dal design contemporaneo” dove poter vivere un’esperienza emozionale. L’hotel è costituito da due edifici, entrambi fronte lago, uno d’epoca, che un tempo accoglieva l’albergo Il Pesce d’Oro, e uno di recente costruzione.

“Un luogo di armonia, con un perfetto equilibrio di paesaggio, architettura e luce. Dove il tempo pare magicamente sospeso”.

casaFantini racconta lo stile e l’eleganza di Daniela Fantini, la padrona di casa, che insieme all’architetto Lissoni è riuscita a sviluppare un progetto d’hospitality di charme che nasce dal “suo amore per lo spirito del mondo dove è cresciuta, in una sorta di buen retiro, che trova nell’acqua e nel concetto laketime una costante evoluzione del suo DNA.”

Un hotel panoramico, con vista sull’Isola di San Giulio, che accoglie nove camere e due suites.Tutte le camere dispongono di terrazzo o balcone, per permettere di godere al meglio del meraviglioso panorama del lago.

In ogni camera, una parete ricoperta da un vetro blu, riflette lo stesso panorama all’interno della camera. Il design dell’hotel ben si inserisce in un contesto paesaggistico naturale: attenzione è stata posta ai materiali, tutti naturali e caldi come il legno, il tessuto e la pietra che sono stati sapientemente utilizzati per fondersi armonicamente con l’ambiente.



Cuore della casa la lounge, dove ritirarsi a leggere un buon libro sorseggiando una tazza di tè caldo. Mentre il Blu Lago Cafè nella casa antica è il perfetto anello di collegamento con la comunità di Pella, con una piccola selezione di piatti ‘smart’, sia a pranzo che a cena, e un’anima tutta mixology per i suoi drink creativi.

A casaFantini il servizio risponde personalmente allo stile inconfondibile della sua padrona di casa. Delizie a chilometro zero e ricerca di prodotti antichi recuperati da coltivatori locali hanno guidato le scelte di Daniela Fantini per proporre ai suoi ospiti prime colazioni e aperitivi d’autore.

Il giardino segreto di casaFantini è il luogo dove estraniarsi completamente da tutto: spazio e tempo dove concedersi indimenticabili momenti di pura tranquillità. Qui l’elemento dell’acqua ritorna nella suggestiva piscina che dialoga con il lago. casaFantini, un luogo dove sentirsi “a casa”, dove perdersi per ritrovarsi.