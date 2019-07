Casa sull’Albero, un design boutique hotel a Malgrate, Lecco

Ci sono luoghi e momenti che ricordi con piacere; l’esperienza vissuta, positiva ed emozionale, diventa un altro tassello da aggiungere al nostro bagaglio esperienziale.

Un soggiorno, un viaggio è emozionale quando alla base dell’accoglienza e dell’ospitalità si parla di “emotional marketing”. Oggi, sempre più spesso il settore hotellerie o comunque l’hospitality in generale si integra nel concetto di Turismo Esperienziale: l’obiettivo è far vivere al cliente esperienze indimenticabili che diventano ricordi da portare con sé.

Le nuove realtà del settore, dimore di charme, boutique hotel, charming house o design hotel sono sempre più attente al consumer e alle sue emozioni.

Sono stata sul Lago di Como, nell’antico borgo di Malgrate, in provincia di Lecco per scoprire la Casa sull’Albero, un design & boutique hotel che vuole far vivere ai propri ospiti un’esperienza insolita in un contesto “green”. Immersa nel verde, in un parco di alberi secolari, la Casa sull’Albero accoglie 12 camere/suite tutte affacciate sul giardino, alcune delle quali vista lago.

Legno, pietra, ferro… i materiali protagonisti della Casa sull’Albero. Ambienti di design, minimali, puliti. Un design che rispetta la natura e l’ambiente. Una filosofia “green” per far vivere agli ospiti un soggiorno rilassante e “immersivo” in un contesto riservato ed elegante.

L’arredamento è totalmente realizzato su misura con l’utilizzo di elementi in legno recuperati da baite in Valtellina e Valsassina e lavorati da artigiani specializzati. Inoltre, il tutto è realizzato a sostegno dell’ambiente grazie all’impiego di tecniche di risparmio energetico negli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

L’obiettivo è far sentire l’ospite “come a casa propria” e ne è un esempio la “Honesty Kitchen” dove si possono consumare prodotti a proprio piacimento. Tutti i prodotti sono a km0 e provenienti dalle fattorie delle valli e della Brianza che forniscono alimenti genuini quali latte, formaggi, yoghurt, salumi, marmellate e vini.

La Casa sull’Albero accoglie una piccola SPA con area relax, bagno turco e sauna. E’ consigliabile la prenotazione perchè accoglie solo due persone. Uno spazio intimo e rilassante per staccare la spina e rigenerarsi. Dal design minimale, la piscina esterna in pietra con area solarium su cui si affaccia anche una suite con ampie vetrate.

Perché è emozionante soggiornare alla Casa sull’Albero? Per la meravigliosa vista che si gode dal giardino, un vero e proprio “balcone” sul lago e sulla città di Lecco.

Ci si accomoda sui divanetti, un calice di vino del territorio, una birra ghiacciata e ci si gode lo spettacolo naturale delle montagne che entrano nel lago, del cielo che al tramonto si colora di rosso. Semplicemente, pace…

Un vialetto costeggiato di ortensie, attraversa il parco, e scende al borgo di Malgrate. Una passeggiata lungolago o una cena al ristorante Da Giovannino, sempre della proprietà della Casa sull’Albero, per una cena alla scoperta di piatti del territorio o proposte mediterranee. Un soggiorno emozionante conquista il viaggiatore e diventa esperienza…