Carolina di Monaco è nata il 23 gennaio 1957 ed oggi compie 64 anni. Figlia del Principe Ranieri e di Grace Kelly, la Principessa ha ereditato dall’iconica madre una bellezza e una semplicità d’altri tempi. Ha tenuto vivo l’interesse su di sé con la sua vita pregna di colpi di scena e amori poco fortunati. Conosciamola meglio nel giorno del suo compleanno.

Gli amori difficili di Carolina

Per la Carolina adolescente la Principessa Grace bramava per lei un matrimonio sontuoso, e all’epoca si parlava dell’allora giovane Principe Carlo d’Inghilterra. Nel frattempo però Carolina conquistava le copertine dei giornali con il suo charme e le sue prime feste mondane. Sono poi seguiti i 4 amori sfortunati di Carolina di Monaco. Il matrimonio con il banchiere-playboy Philippe Junot avvenuto nel 1978 ed in seguito annullato dalla Sacra Rota. Il grande amore per Stefano Casiraghi, sposato nel 1983 e da cui ha avuto i figli Charlotte, Pierre e Andrea, troncato tragicamente nel 1990 dall’incidente in motoscafo in cui Casiraghi perse la vita. La breve storia con l’attore Vincent Lindon. Nel 1999 il nuovo, ed ultimo, matrimonio, terminato con una separazione, con l’erede del prestigioso casato di Hannover, Ernst August, dal quale è nata la Principessa Alexandra.

Gli impegni sociali

Ma la vita di Carolina non ci ha tenuti sull’attenti solo ed unicamente per le sue grandi passioni amorose. La Principessa è molto di più. Laureata in filosofia alla Sorbona, è ambasciatrice dell’UNESCO, in riconoscimento del suo impegno per la protezione dell’infanzia, della famiglia e della donna. È presidente dell’AMADE, Associazione mondiale amici dell’infanzia, fondata dalla principessa Grace. Fa parte del comitato organizzativo del Festival delle arti di Monte Carlo e della fondazione Princesse Grace de Monaco. Ha dato vita, per esaudire un desiderio della madre, alla compagnia di balletto di Monte Carlo ed è stata la musa del grande stilista Karl Lagerfeld.