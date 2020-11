Carolina di Monaco, i suoi capelli bianchi sono puro stile. Che rivoluzione!

Nella giornata di ieri, giovedì 19 novembre, a Monaco è stato festeggiato il National day del Principato e un’occasione che ha visto apparire in pubblico tutta la famiglia Grimaldi. Nonostante le celebrazioni siano state più contenute del solito, i reali non hanno comunque fatto a meno della tradizione. Hanno sfilato fianco a fianco (con le mascherine ben posizionate) strada che dal palazzo presidenziale porta alla Cattedrale di Monaco. Carolina di Monaco era bellissima!

Un’assenza in particolare è saltata subito all’occhio, quella di Charlotte Casiraghi. A parte lei, c’erano tutti, da Charlene ai gemelli Jacques e Gabriella, fino a Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. A catalizzare tutte le attenzioni su di sé è stata Carolina di Monaco. La principessa ha scelto di dire di non conformarsi più, e di percorrere il sentiero dei capelli no – tinta. Difatti Carolina di Monaco si è presentata con un’infarinata di capelli bianchi, senza per questo perdere il suo charme. 63 anni e non sentirli, la principessa continua a rappresentare un modello di femminilità sofisticato ed elegante. E quale miglior occasione per mostrarsi nature se non quella della festa nazionale del Principato di Monaco? Capelli bianchi e tailleur total Chanel in tweed nero, gonna midi la giacca abbottonata fino al collo.

La giacca indossata da Carolina di Monaco presentava la spilla dei Grimaldi sul petto e dei dettagli in bianco sul colletto. A incorniciare divinamente il tutto, décolleté con il tacco e un fiocco intorno alla caviglia, un paio di guanti total white lunghi fino al gomito e un cerchietto bold nero, con i capelli trattenuti all’indietro. Gli stessi capelli che le hanno incorniciato il viso come fili d’argento. Da qualche tempo le donne preferiscono compiere scelte consapevoli sul proprio modo di apparire. Carolina di Monaco è solo l’esempio più recente di questo movimento tutto recente, prima di lei non hanno temuto il giudizio Salma Hayek a Marion Cotillard, ma anche la regina Letizia di Spagna. Capelli grigi non vi temiamo, perché mai dovremmo farlo?!