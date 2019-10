Carolina Di Monaco in occasione del al Secret Games Party, ha deciso di indossare un abito semitrasparente, ricoperto di piume bianche.Il long dress della principessa si trasforma subito in una delle tendenze più belle da sfoggiare durante la stagione autunnale.

Piume

Mai più senza… PIUME! Ecco una delle tendenze più forti dell‘Autunno/Inverno 2019 2020 che non può mancare in guardaroba. Celebrità e persone appartenenti al mondo reale confermano, per la stagione fredda le piume spiccano il volo anche sui capi più casual, per donare tocchi di glamour e stupire chi guarda. Nere o coloratissime, le ritroviamo in una chiave tutta nuova a decorare i bordi di pantaloni stretch, i girocolli di minidress. Anche Carolina Di Monaco sfoggia per un’occasione importante, un abito firmato Chanel ricoperto di dettgali in piume. Il vestito, Haute Couture della maison francese, è capace di catturare ogni speranza modaiola. E per completare il look, la principessa ha deciso di abbinare: un paio di orecchini con perle pendenti, un bracciale di brillanti ed una piccola pochette madreperla trapuntata, in pieno stile Chanel.

Passione Chanel

I look di Carolina Di Monaco non hanno bisogno di essere commentati: mai fuori luogo, mai eccessiva, ha fatto della sobrietà la sua cifra e dell’originalità. I migliori stilisti hanno confezionato per lei abiti spettacolari, uno su tutti il tedesco Karl Lagerfeld, che fu un suo grande amico e direttore creativo di Fendi e Chanel. Super chic nelle sue camicie di seta morbide e i suoi panama, ma anche nei lunghi abiti da gala, la principessa è sempre stata, come casa reale vuole, vestita perfettamente in base alle occasioni. Ma Carolina Di Monaco non ha mai nascosto che: a tutti i marchi da lei indossati ha sempre preferito l’Haute Couture francese.