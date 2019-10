È diventato un vero e proprio must have del guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020, le top model non possono fare a meno di indossarlo. Stiamo parlando del cardigan, sui jeans a palazzo a vita alta, ma anche sulle mini gonne di jeans o in velluto.

Sexy

Se parliamo di cardigan, ci viene in mente subito un capo oversize e privo di forme, ma in realtà per la versione attuale non è così. Le top model come: Bella Hadid, Kendall Jenner e Kaia Gerber, indossano questo capo, con un mood super sensuale. Un comune maglioncino nero, sbottonato in modo irriverente per mettere in risalto i famosi addominali. La prima a lanciare questa moda anni ‘90 è stata Bella, che durante la Fashion Week di Milano, dopo il fitting di Moschino, aveva indossato un semplice cardigan color senape quasi completamente slacciato. Senza reggiseno, la piccola delle sorelle Hadid ha chiuso il maglioncino con un solo bottone, rivelando l’ombelico, una modesta porzione di underboob e la sua audace cintura.

Un po’ di storia

Il cardigan è un maglione che si apre, come se fosse una giacca: bottoni o cerniera sul davanti. Si dice che porti un nome nobile, quello del generale James Thomas Brudenell – settimo conte di Cardigan. Sarà comunque una donna, la mitica Coco Chanel, a lanciare e decretare il successo di questo capo di maglia che conquisterà dame e ragazze: nel 1925 realizza dei modelli in coordinato con il resto dell’abbigliamento, attingendo a tessuti del guardaroba maschile. Ed ecco che ritorna ancora, più forte di prima per l’Autunno/Inverno 2019 2020, le top model confermano.