Reebok, da sempre pioniere nell’industria dei prodotti per lo sport e con un’autentica eredità nel mondo del fitness, sviluppa prodotti e tecnologie dal 1895. Reebok si impegna a guidare i consumatori verso il raggiungimento del loro pieno potenziale rivolgendosi a chi vuole restare in forma. Ciò attraverso ogni genere di attività: training, running, combat, dance, yoga e aerobica. Reebok Classic si ispira alla storia nel fitness, alle innovazioni e tecnologie sviluppate negli anni ’80 e ‘90 e affonda le sue radici nel mercato sport lifestyle. L’assortimento comprende la re-introduzione di modelli iconici dagli archivi Reebok, con esecuzioni premium e importanti focus stagionali.

Incoraggiare le persone a rimanere in forma a livello fisico, mentale e sociale è la mission del brand.

Cardi B VS pregiudizi

Sport The Unexpected fa un passo ancora più audace e irresistibile con Nails, la nuova campagna Reebok che vede la partecipazione di una testimonial d’eccezione, la brand partner e superstar internazionale Cardi B. A lanciare la campagna è un cortometraggio di 60 secondi che immortala Cardi in un salone di bellezza, in compagnia di un gruppo di clienti abituali, mentre indossa Reebok Club C. Originale e accattivante. Lo spot unisce una buona dose di surrealismo ad una tipica beauty routine di Cardi B, che stupisce per il modo straordinario in cui le sue preziose unghie prendono vita.

Nailed It: u n integratore graffiante

Questo concept creativo rende omaggio alla storia di Cardi B e al coraggio con cui ha saputo sfidare pregiudizi e aspettative. Tutto ciò per diventare un’icona sul fronte della musica e dello stile. Per celebrare Nails e l’incredibile manicure di Cardi, Reebok ha ideato e lanciato questa settimana Nailed It. Nient’altro che un integratore che promette di trasformare le unghie “regular-degular-schmegular” in artigli mozzafiato. Dotato di una speciale formula che garantisce extra lunghezza ed extra carattere, è il risultato di un concept Reebok originale, con cui il brand rompe gli schemi tradizionali. La straordinaria manicure di Cardi rappresenta la parte più memorabile del video, ed è lei il volto e l’anima della campagna Sport The Unexpected.

Reebok Classic Club C Vintage, ed è subito ’80

Artista, madre e vincitrice di un Grammy Award, Cardi B è la prova vivente che solo chi ha il coraggio di intraprendere un percorso unexpected ed originale definisce veramente cosa significa essere un’icona classica. Protagoniste del video, accanto alla manicure di Cardi, sono le Reebok Classic Club C Vintage. Un modello che come lei si è rivelato vincente contro ogni previsione, diventando un must dello streetwear. Lanciate originariamente negli anni ’80, presentano un design senza tempo dal look minimalista che resiste al susseguirsi di epoche e mode. Nails affianca queste sneakers leggendarie a Cardi B, un’artista che con il suo essere controcorrente reinventa continuamente il concetto di classico.

Sport the Unexpected

«La campagna Sport the Unexpected celebra personaggi irriverenti, rivoluzionari e intraprendenti che ridefiniscono moda e cultura con la loro unicità. Chi meglio di Cardi B poteva incarnare questo messaggio?» spiega Inga Stenta, Senior Director di Reebok Global Marketing. «La collaborazione Nails, è mirata a creare un momento autentico per Cardi, che sfida le convenzioni per dar vita a qualcosa di coinvolgente. Abbiamo quindi optato per un approccio differente, calandola in una scena di vita quotidiana, che si evolve in modo del tutto Unexpected, dando risalto alle Reebok Club C».