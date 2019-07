Cara Delevingne e Ashley Benson hanno reso pubblica la loro storia d’amore a giugno di quest’anno. La scelta del periodo è avvenuta fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo è che siamo nel Pride Month, che nel 2019 è ancor più significativo perché sono passati 50 anni dai moti di Stonewall, ovvero le prime proteste contro i raid della polizia nei bar gay, che vengono ricordate per aver dato il via allo sviluppo del moderno movimento LGBTQ+. «Perché è il Pride Month – ha detto Cara Delevingne – e sono passati 50 anni da quello che è successo allo Stonewall».

Cara e Ashley spiegano i motivi del coming out in giugno

Il secondo motivo è qualcosa che la modella e l’attrice hanno da festeggiare: il loro primo anniversario! «Siamo circa intorno al nostro primo anniversario, quindi perché no?» ha aggiunto. Cara è stata intervistata a margine del TrevorLIVE Gala – un evento che sensibilizza sul tema dei suicidi in giovane età e nella comunità arcobaleno – e durante la serata ha accettato l’Hero Award dicendo: «Devo ringraziare una donna speciale in questa stanza e tu sai chi sei. Mi ha aiutato ad amarmi quando ne avevo più bisogno. Mi ha mostrato cos’è il vero amore e mi ha mostrato come accettarlo, che è stato più difficile di quello che pensavo».

Prima l’anello, ora – forse – il tatuaggio. L’amore tra Ashley Benson e Cara Delevingne sembra andare proprio a gonfie vele: le due ragazze ormai non si nascondono più e, dopo l’annuncio social della supermodella con il video di un bacio, sono state beccate insieme mentre camminavano mano nella mano per le vie di Saint-Tropez. Sull’anulare sinistro, il dito degli anelli di fidanzamento,la stessa fascia brillante, che per molti è il segnale dell’unione ufficiale e – chissà – magari anche di un imminente matrimonio.

Il dettaglio degli anelli non è sfuggito all’occhio attento dei fan, che si sono accorti anche di un piccolo nuovo tatuaggio di Ashley: l’attrice, infatti, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto dove sponsorizza una sua linea di abbigliamento ma – sotto al braccio – fanno capolino le iniziali della sua compagna, CD, incise sotto pelle. «È per forza una tattoo d’amore, non ci sono altre possibilità», scrive un follower. «Credo di sì», gli fa eco un altro fan, «testimonia che la passione tra loro è davvero forte».