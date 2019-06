Pubblicando un video di un super bacio, lo scorso sabato Cara Delevingne ha confermato la storia d’amore con Ashley Benson su Instagram. Ma perché proprio adesso? La 26enne lo ha rivelato in un’intervista con E! News, a cui ha spiegato di aver non uno ma ben due motivi per dire ora pubblicamente che sta con l’attrice.

I motivi del coming out

Il primo motivo è che siamo nel Pride Month, che nel 2019 è ancor più significativo perché sono passati 50 anni dai moti di Stonewall, ovvero le prime proteste contro i raid della polizia nei bar gay, che vengono ricordate per aver dato il via allo sviluppo del moderno movimento LGBTQ+. «Perché è il Pride Month – ha detto Cara Delevingne – e sono passati 50 anni da quello che è successo allo Stonewall».

Il secondo motivo è qualcosa che la modella e l’attrice hanno da festeggiare:il loro primo anniversario! «Siamo circa intorno al nostro primo anniversario, quindi perché no?» ha aggiunto. Cara è stata intervistata a margine del TrevorLIVE Gala – un evento che sensibilizza sul tema dei suicidi in giovane età e nella comunità arcobaleno – e durante la serata ha accettato l’Hero Award dicendo: «Devo ringraziare una donna speciale in questa stanza e tu sai chi sei. Mi ha aiutato ad amarmi quando ne avevo più bisogno. Mi ha mostrato cos’è il vero amore e mi ha mostrato come accettarlo, che è stato più difficile di quello che pensavo».

I love you, sprinkles

«Ti amo, zuccherino» ha concluso. Per l’esattezza, la parola che ha usato Cara Delevingne nella sua lingua è stata “sprinkles”. Si tratta di un modo tutto inglese per chiamare gli zuccherini colorati che si mettono sui dolci. Dopo che la star inglese ha confermato la notizia della relazione, è girata la notizia che le due sarebbero andate a convivere. L’amore tra Cara Delevingne e Ashley Benson sarebbe nato girando il film Her Smell lo scorso anno e i primi rumors sulla relazione erano arrivati a metà 2018. Pian piano hanno iniziato ad allentare la privacy intorno alla relazione, prima con qualche commento su Instagram, con una dolce foto scattata dopo la sfilata di Chanel, poi rispondendo ai troll che criticavano la loro storia. Infine, la conferma di Cara Delevingne arrivata qualche giorno fa.