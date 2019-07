Cara Delevingne ci ha appena dato una lezione su come indossare un eyeliner blu denim e un topknot, dando un nuovo significato al casual. Sabato scorso la modella e attrice ha partecipato al Comic-Con a San Diego, CA, per il suo ruolo di Stonemoss in Carnival Row. Una nuova serie di Amazon TV ambientata in un mondo di fantasia vittoriano dove gli esseri umani convivono con creature mitologiche. Per un ruolo così unico e interessante, la Delevingne ha portato un look di bellezza altrettanto unico ed interessante alla conferenza.

Per la Delevingne un trucco sorprendente e fresco

L’artista del trucco Kate Synnott ha fatto un capolavoro per il denim liner e ci ha davvero conquistato. Per la conferenza, sembra che Synnott abbia usato Dior Diorshow On Stage Liner in opaco blu (£27,50) — un sorprendente colore cobalto profondo — per creare un effetto grafico. Synnott ha abbinato il blu liner con un neutro pinky-beige sulle labbra, un tocco di rosato e un sacco di mascara, e poi, naturalmente, lasciare che le invidiabili sopracciglia alla Delevingne incorniciassero l’intero look. Il blu di per sé mette già in risalto il colore degli occhi della Delevingne, ma Synnott ha anche aggiunto un tocco di luccichio negli angoli interni degli occhi per farli brillare ancora di più.

E i capelli?!

Questo è un grande esempio di come integrare sottilmente il colore nella vostra routine di trucco di tutti i giorni. In realtà devi guardare molto da vicino per vedere che la linea di eye-liner della Delevingne non è nero o grigio. Ma se non siete ancora abbastanza pronti per indossare eyeliner colorato, un altro modo di aggiungere un tocco di qualcosa è quello di sovrapporre un eye-liner colorato sulla parte superiore del nero lungo le ciglia superiori. Per i capelli della Delevingne è stato utilizzato lo stesso approccio “business but make it edgy”. La parrucchiera Mara Roszak ha preso uno chignon normale e l’ha attorcigliato in modo tale da lasciare la parte finale spettinata da un lato, sfidando praticamente la gravità grazie alla lacca Biolage Freeze Fix Humidity Resistant. Quindi la prossima volta che vorresti ravvivare la tua routine settimanale, prendi spunto dal team glam di Delevingne.