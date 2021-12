Cosa fare a Capodanno se si è soli in casa: qualche piccola idea e qualche spunto di riflessione

Reduci da due anni di pandemia e con la variante Omicron che ci bussa alla porta, in tanti abbiamo dovuto stravolgere i nostri piani di Capodanno all’ultimo minuto. Ma c’è ancora un modo per non trascorrere l’ultima serata del 2021 senza sapere che pesci prendere. Quindi noi di Luxgallery abbiamo di suggerirvene alcuni sul Capodanno cosa fare soli in casa.

Ci sono alcuni modi per cercare di tenere alto il morale se sei bloccato a casa, Puoi ancora rendere speciale la notte casalinga indossando un abito da festa stravagante, oppure un abito elegante. Prova un look audace o un trucco che ti piace. O ancora meglio, il trucco per cui hai mostrato sempre curiosità e non hai mai trovato il tempo (tanto se poi non riuscirà bene nessuno lo saprà mai). Un altro metodo è molto ambizioso: mescola cocktail con champagne, o usa questa come un’ottima scusa per provare finalmente a costruire un piatto di frutti di mare. Gustatelo apparecchiando per bene. Girare il mondo dal divano di casa.

Capodanno cosa fare soli in casa: qualche piccola idea

Ci sono tante serate che avverranno di persona e che includeranno componenti virtuali. Entra in un metaverso, come Decentraland, e goditi una moltitudine di celebrazioni VR. Oppure prova l’esibizione orchestrale di un giorno della NPR dalla famosa sala da concerto Musikverein di Vienna. E l’1 Gennaio? Fai un giro mattutino in un parco o in una spiaggia vicini con coperte e una tazza calda per catturare le maree calmanti e l’alba. E se tutto il resto fallisce, scegli la buona e validissima self care. Preparati un bel bagno caldo, accendi un paio di candele, per poi rilassarti a letto con un libro denso che ti farà addormentare subito. Perché niente è meglio per affrontare la vita e un nuovo anno che svegliarsi ben riposati. Qualsiasi saranno i tuoi programmi non importa, quel che conta è che in un periodo precario come questo, si riesca ad essere grati di quel che si ha.