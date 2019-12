Capodanno 2019/2020 idee last minute: l’abito di paillettes fa sognare

È vero, avete tutti ragione… indossare un abito di paillettes durante la stagione delle festività natalizie o per la notte di capodanno è rivoluzionario quanto indossare pattern fiorato durante la primavera. Ma ascoltate bene, c’è un motivo per cui gli abiti con paillettes tornano ogni-santo-capodanno. È diventato un classico stagionale, bisogna arrendersi. Ecco le nostre meravigliose proposte.

Vedere la luce (di paillettes) in fondo al tunnel. Detto questo, una volta aver constatato che la tua pelle non è di colore verde, che non tenterai di sabotare il Natale, e che sei quindi dell’umore giusto, ci sentiamo in dovere di proporti il meglio del meglio. Abbiamo quindi deciso di gettare delle fondamenta scintillanti per questo nuovo anno, ma sarebbe troppo semplice sfornare consigli se sottovalutassimo un piccolo particolare. Ma noi siamo gente seria, ecco quindi che sappiamo già che non vorrai sentirti come se stessi indossando lo stesso abito da festa di ogni altra ragazza nella stanza. Non preoccuparti, ci pensiamo noi, tu devo solo preoccuparti di brillare (e di pagare…). Dagli abiti sfarzosi ai mini chic a maniche lunghe, abbiamo raggruppato gli abiti con paillettes più cool che riuscirai a trovare in giro, o comunque preziose idee da cui prendere spunto.

Abbina il tuo glorioso abito ad un paio di collant con la riga dietro, un po’ anni ’20, un po’ balera. E se ti trovi in una zona molto fredda buttati addosso un’elegante giacca in eco pelliccia per tenerti al caldo. Non importa come lo arricchirai, questa sarà la tua notte per brillare. Che tu abbia un budget da Zara o da design di alto livello, non importa, sei fortunato ad ammirare questa carrellata. La nostra unica speranza è che ti diverta tanto a indossare il vestito che ritieni più bello per le vacanze. Ma che sia anche condito con paillettes.