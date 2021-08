Capi di abbigliamento personalizzati, un trend in costante espansione

Con la ripresa economica in corso, è normale che sia in costante aumento la richiesta per i capi d’abbigliamento da lavoro: sempre più imprese, proprio per questo motivo, puntano sugli indumenti professionali come t shirt personalizzate e altri capi su misura. Dopo la fine dell’emergenza causata dalla pandemia, nuove occasioni di business hanno fatto capolino per le aziende, e sono numerosi i settori che hanno fatto registrare una crescita della domanda, tra i quali l’ospitalità alberghiera e la ristorazione.

Perché scegliere gli abiti da lavoro personalizzati

Gli abiti da lavoro personalizzati vengono scelti per la loro capacità di assicurare un equilibrio ideale tra standard di sicurezza elevati, promozione aziendale e comfort. Si tratta di una soluzione pratica grazie a cui ai dipendenti possono essere forniti indumenti funzionali e confortevoli, ovviamente in conformità con quanto previsto dalle norme di legge e sempre tenendo conto delle necessità di valorizzazione del marchio. Questi capi possono essere personalizzati con il logo del brand, ed è possibile decidere i più diversi dettagli estetici in modo da dar vita a un outfit aziendale progettato e costruito su misura.

Le soluzioni di StampaSì

Per personalizzare i capi di abbigliamento da destinare ai propri dipendenti, o più semplicemente comprare dei gadget personalizzati da distribuire fra i collaboratori, i fornitori e gli stessi clienti, ci si può rivolgere allo staff di StampaSì, azienda che lo scorso anno è stata inserita dall’Istituto tedesco di Qualità e Finanza nella lista dei 500 e-commerce migliori nel nostro Paese. In particolare, il sito è stato segnalato come eccellenza per la categoria relativa alla stampa di gadget e foto.

L’importanza di un servizio di qualità

Sono numerose le aziende che per l’attività lavorativa mettono a disposizione vestiti customizzati, ma è sempre importante riuscire a individuare unicamente i fornitori migliori: quelli, cioè, di cui ci si può realmente affidare perché capaci di assicurare standard di qualità molto alti, per di più a prezzi vantaggiosi. Così, quello che viene garantito è un servizio di stampa impeccabile e professionale, da cui discende una resa perfetta dal punto di vista estetico. È importante, poi, che gli indumenti siano certificati, a maggior ragione nel caso in cui si tratti di comprare indumenti a visibilità elevata o capi antinfortunistica.

Quando c’è bisogno dell’abbigliamento personalizzato

In Rete, ormai, è possibile acquistare indumenti che possono essere customizzati per una grande varietà di contesti e per una vasta gamma di ambiti economici, come per esempio le aziende ospedaliere e i centri estetici, ma anche le industrie, le imprese edili, le spa, gli alberghi, i pub, le pizzerie, e così via. La lista degli indumenti che possono essere scelti e acquistati è davvero lunga: si spazia dai pantaloni ai gilet, passando per le scarpe da lavoro e le giacche, senza dimenticare le magliette a maniche corte e le uniformi. Sono tutti capi che si possono customizzare con la massima facilità, a seconda delle preferenze, con una grafica speciale o anche solo con il logo.

Quali soluzioni scegliere per la stampa

La qualità della personalizzazione dipende anche dal tipo di soluzione di stampa per cui si decide di optare. Il ricamo, per esempio, offre la possibilità di dare vita a vestiti tanto raffinati quanto eleganti, ideali per gli ambienti di lavoro caratterizzati da maggior prestigio. Con la stampa serigrafica, invece, oltre a un risultato estetico eccellenza si può usufruire anche di un rapporto qualità prezzo più che conveniente. Nel caso in cui vi sia l’esigenza di proporre delle grafiche molto elaborate il suggerimento è di affidarsi alla stampa digitale, mentre la stampa Flex o Flock prevede di applicare sui capi aziendali delle speciali pellicole termoadesive plastiche, in modo che ogni indumento possa essere brandizzato in modo efficace.

I benefici offerti dai capi personalizzati

Qualunque business che decida di investire in un look personalizzato per il luogo di lavoro può essere certo di trarre vantaggio da un investimento oculato, con ripercussioni positive per tutta l’organizzazione aziendale. Per esempio si ha la possibilità di far conoscere e diffondere la brand identity, e questo vuol dire accrescere il senso di appartenenza da parte dei lavoratori e fare in modo che essi si sentano più attaccati al marchio. La condivisione di obiettivi e traguardi in comune non è solo una questione etica, ma contribuisce ad aumentare in misura consistente la produttività.

I vestiti brandizzati per la pubblicità e il marketing

La visibilità di un marchio può essere aumentata grazie agli indumenti con il logo aziendale, che contribuiscono a ottimizzare le campagne di pubblicità e di marketing, mentre il brand diventa sempre più popolare fra i potenziali clienti. Sono tante le occasioni in cui gli abiti personalizzati possono essere indossati: per esempio in un convegno, nel corso di una manifestazione o in un evento.