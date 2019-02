Sognanti davanti allo schermo del nostro smartphone, ecco una serie di chiome fluenti e perfette. Mentre i nostri capelli sono sempre in disordine e mai come vorremmo, ci chiediamo: come fanno le influencer? Sarà l’hair stylist o merito dei prodotti giusti? Ecco che una delle influencer più famose del momento, Negin Mirsalehi, ci spiega come. Celebre nel mondo social per la sua fluente chioma, Negin ha creato Gisou Honey Infused Hair Oil, un olio nutriente destinato a capigliature in deficit di idratazione e nutrimento. Da sei generazioni, si dedica insieme alla sua famiglia, all’apicoltura e quindi ha deciso di fare del suo lavoro un mezzo per mandare avanti una vecchia tradizione. Negin Mirsalehi, ci fa vedere attraverso numerosi tutorial come utilizzare questa linea di prodotti a base di miele.

Honey hair: questo è il segreto di Negin Mirsalehi

Neigin Mirsalehi è uno delle influencer più famose del momento, conosciuta per avere dei capelli super corposi, lucenti e lunghi. Il suo segreto sembra essere Gisou, marchio di prodotti per capelli a base di miele fondato da lei stessa. La scelta del nome non è casuale, infatti Gisou, in persiano, significa “riccioli d’oro”. All’interno dei prodotti Gisou troviamo: miele, cardo e trifoglio bianco. Grazie alle sue incredibili proprietà idratanti e addolcenti, Gisou Honey Infused Hair Oil restituisce ai capelli fragili e aridi lucentezza e forza, favorendone anche la crescita. il pezzo forte di questo marchio è proprio l’olio per capelli che si può utilizzare in sostituzione di una normale maschera. Consigliato anche applicarlo la sera, prima di andare a letto, per un’idratazione massima o come trattamento pre-acconciatura.

Neigin Mirsalehi: routine quotidiana per i capelli

Importante per avere i capelli perfetti è effettuare una hair routine. L’influencer Neigin Mirsalehi spiega attraverso tutorial che posta sul suo profilo Instagram, come coccolare i nostri capelli, utilizzando i prodotti giusti. Il primo passo è non lavare i capelli troppo spesso, massimo un paio di volte a settimana e usare uno shampoo delicato che non disidrati i capelli privandoli dei loro oli naturali. Utilizzare una maschera per capelli a base di miele dopo lo shampoo, subito prima di applicare il balsamo, per un surplus di idratazione e nutrizione. La routine dovrebbe concludersi sempre con il balsamo applicato sulle cuticole, così da rendere i capelli più morbidi. Ultimo, ma non meno importante è l’olio per capelli al miele da applicare quotidianamente, a volte direttamente sui capelli bagnati oppure applicando qualche goccia da asciutti per dare per dare lucentezza. Se la vostra chioma ha bisogno di una rinfrescata veloce è meglio utilizzare lo shampoo secco.

Come creare le beach waves alla Neigin Mirsalehi

Neigin Mirsalehi ha sempre una piega perfetta e delle beach waves super glamour, ma come possiamo rifarle a da sole a casa? Ecco che attraverso dei tutorial Neigin spiega il procedimento tramite 5 step: 1. Preparare i capelli con uno spray protettivo per evitare danni causati dal calore degli strumenti di styling. 2. Dividete i capelli in ciocche 3. Iniziate ad arricciare i capelli con un ferro arricciacapelli e alternate il curling verso l’interno e il curling verso l’esterno. 4. Aprire i ricci usando un pettine a denti larghi 5. Aggiungere poche gocce di olio per capelli al miele Gisou. Ed ecco qui, il gioco è fatto. Allora cosa aspettiamo a rendere i nostri capelli più belli che mai.