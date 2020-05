Tutte le celebrità del momento non possono fare a meno di sfoggiare le onde per la stagione estiva. La prima a mostrarci l’hair trend più bello del momento è stata la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e a seguire tutte le altre celebrità.

Tutti i metodi da adottare per avere delle onde perfette

Per realizzare un hairstyle wavy, la prima cosa da fare è lavare i capelli come d’abitudine, applicando pochissimo balsamo, una quantità eccessiva potrebbe infatti appesantire il capello, impedendo l’ effetto mosso, solo sulle lunghezze. Pettinare i capelli solo con le dita o con un pettine di legno a denti molto larghi e asciugali a testa in giù, così da garantire un maggiore volume.

Lo step successivo è dividere la chioma in quattro o cinque ciocche e poi applica un prodotto (siero o schiuma) specifico per capelli mossi facendo attenzione a massaggiarlo solo da metà lunghezza verso le punte. Non c’è niente di più efficace che dormire con le trecce per delle super onde naturali. È il classico rimedio naturale basta fare due, tre o quattro trecce, a seconda dell’effetto voluto, prima di andare a dormire per svegliarsi con beach wave di grande effetto.

Perché sono così amate della celebrità

L’ennesima evoluzione delle beach waves sono quelle rilassate (relaxed beach waves). O per dirla meglio, le onde “del giorno dopo”. Quelle che hanno perso energia e definizione. Un trend, apprezzato dalle teenager ma anche da chi ha superato gli anta come Maddie Ziegler a Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow e Julia Roberts, amato dalle nuove generazioni di donne convinte che le chiome naturali siano le più belle. Kate Moss, per esempio, ha indossato beach waves molto morbide al royal wedding di Eugenia di York e anche la bellissima Beyoncé non può fare a meno di portarle.