Moda capelli Autunno 2019: lo Shaggy Bob mette tutte d’accordo

Lo shaggy bob, l’haircut iconico di Taylor Swift per interderci, è tra i look più apprezzati di stagione. È un bob ultra scalato, molto mosso, e con una lunga frangia a tendina (guarda qual è la miss frangia autunno 2019). La lunghezza, quindi, non cambia, ma il taglio si riempie di scalature che danno corpo e movimento. Quasi in ribellione ai tagli smussati che spazzano le strade delle maggiori metropoli mondiali (in realtà proprio ovunque) in questo momento. Ma comunque sempre in linea con la tendenza onnicomprensiva del bob. L’ultimo stile che emerge in questa stagione è proprio quello che gli dei dei capelli hanno denominato: shaggy bob.

«Lo scorso autunno e anche in primavera ed estate, abbiamo visto molti tagli di capelli smussati senza scalature», ha dichiarato Mark Townsend, parrucchiere di celebrità e ambasciatore del marchio Dove. «Quei tagli non ti danno la stessa versatilità, quindi andando a tuffarci nell’autunno 2019 vedremo molte delle stesse lunghezze ma con molte scalature e movimenti.» Ciò significa che il bob stesso è qui per rimanere. Suggeriamo di fare tutte un sospiro di sollievo. Ma questo nuovo lancio della tendenza sarà infinitamente meno rigido e squadrato e certamente più sciolto.

«Il movimento che la scalatura dà ai capelli è davvero flirty e giovane. E la caratteristica unica e che ce lo fa amare è che è un taglio di capelli che funziona su ogni tipo di chioma e consistenza. Di molta ispirazione per essere passata senza remore da un bob smussato a un bob romantico è l’attrice Lucy Boynton. Quest’anno ha scosso il look durante la stagione dei premi e ha mostrato quanto un bob scalato possa essere incredibilmente versatile. Lo ha indossato in tutte le opzioni possibili: dritto ed elegante ma anche con onde molto morbide.» Hai bisogno di argomenti ancora più convincenti prima di cimentarti nella tendenza degli shaggy bob? Io credo di no!