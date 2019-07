Avere una bella chioma di capelli rossi naturali è davvero molto raro, ma anche una bella fortuna: i capelli rossi spiccano tra la folla, sono facilmente riconoscibili e talvolta indimenticabili ed esercitano un fascino particolare nell’immaginario collettivo. Molte sono le donne e anche gli uomini che decidono di cambiare il loro colore naturale per diventare rossi, anche se il fascino di una folta chioma rosso naturale rimane ineguagliabile.

Non è esagerato quindi dire che si tratta di una vera e propria rarità, causata dal gene recessivo dei capelli rossi.

Capelli rossi più unici che rari

Scopriamo insieme quali sono le curiosità che circondano i capelli rossi e chi li porta. I capelli rossi sono molto più rari di quello che si può pensare: solo il 2% della popolazione mondiale nasce con i capelli rossi. Nei paesi nordici, la percentuale delle persone che hanno i capelli rossi sale del 13%, in Italia si conta l’1% della popolazione. I capelli rossi appartengono ad un “pacchetto genetico” chiamato “tipo nordico”: le persone che hanno questi tratti genetici, oltre ai capelli rossi hanno una pelle molto chiara e spesso hanno il viso e il corpo ricoperto di lentiggini.

Non invecchiano mai

Il colore dei capelli rossi tende a schiarirsi con l’avanzare dell’età, senza mai diventare grigi. Generalmente, i capelli bianchi compaiono quando la tonalità di base è piuttosto chiara e su tutta la chioma non si notano. Dei colpi di sole sul tono biondo ramato possono essere sufficienti per mimetizzare i pochi capelli bianchi. Le persone che hanno i capelli rossi, generalmente hanno gli occhi color marrone o verde: i capelli rossi e gli occhi azzurri sono una combinazione molto rara, e, a quanto pare, sono a rischio di estinzione causata dai cambiamenti climatici.

I Festival dei capelli rossi

Secondo un gruppo di studiosi scozzesi, il gene dei capelli rossi si è evoluto per merito dei cieli nuvolosi e alla scarsa presenza di luce solare per sopperire alla carenza di vitamina D. Tuttavia, questa caratteristica potrebbe scomparire a causa del surriscaldamento globale. Avere i capelli rossi è una rarità, e questa rarità muove il desiderio delle persone a ritrovarsi con i propri simili: per questo in tutto il mondo esistono diversi club dedicati solo ed esclusivamente alle persone con i capelli rossi. In Irlanda, per esempio, ogni anno si tiene la Red Hair Convention, anche se la manifestazione più grande d’Europa viene organizzata in Olanda, il Redhead Day.