Le top model ci mostrano in passerella in occasione della Milano Fashion Week 2019, quali sono le tendenze capelli più glamour. Da Gigi Hadid con i suoi lunghissimi capelli biondi raccolti con delle micro trecce, a Kendall Jenner che stravolge il suo look con un biondo platino.

Odango hair

Se lo dice il maestro dell’hairstyling Sam McKnight, che siamo autorizzate a sentirci glamour anche con quello che avanza del nodo di capelli fatto la sera prima di andare a dormire, con una coda raccolta di corsa per strada, con un mezzo raccolto che può crollare dall’elastico da un momento all’altro, e in particolare con gli “odango hair” effetto giappo, due nodi di capelli arrangiati in cima alla testa. Bella Hadid ci mostra come portarli. La top model sfila per Fendi con questa acconciatura che si trasforma subito in una delle tendenze capelli più belle, da sfoggiare per la prossima stagione.

Platino

Il sogno di tutte le donne è quello di avere lunghi capelli biondi e c’è chi come la top model Kendall Jenner non ci pensa due volte. In occasione della settimana della moda, cambia drasticamente i suoi dark hair per passare ad un biondo platino. Che i capelli biondi nel 2019 sono la tendenza su cui puntare se vuoi cambiare colore di capelli e schiarirli rispetto alla tua base naturale anche con dei colpi di sole biondi. Sul profilo Instagram ufficiale di Burberry la foto di Kendall Jenner bionda ha raccolto in poche ore quasi 80 mila like, e non ci resta che scoprire se la top deciderà di mantenere il nuovo look.