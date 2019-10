Sebbene il mais candito sia un classico dolcetto americano di Halloween, lentamente si è fatto strada attraverso il globo e in alcune delle nostre ciotole o feste a tema, e tutto grazie al caro vecchio Amazon. E che tu decida di mettere le mani sulle caramelle o meno, c‘è ancora un modo per incorporare questo dolce colorato nelle tue feste di Halloween: i capelli color mais candito.

Candy corn o Mais candito: è questo il colore di capelli vincente!

Questa tonalità dei capelli, così dolce e celebrativa è ottenuta miscelando una combinazione di bianco-biondo gelido unito a del vibrante giallo e arancio, fusi insieme per creare un effetto sfumato. Che tu possa odiare o amare il mais candito come spuntino non importa, quel che è certo è che non puoi negare che come idea a tema capelli crei un colore davvero davvero incredibile. Come la maggior parte delle tendenze di tinte per capelli, ci sono infiniti modi per interpretare questa precisa sfumatura dei colore ispirata al mais candito. Il bello è che puoi sperimentare e totalmente andare fuori dalle righe con l’ombré platino, arancione e giallo pieno.

Ma se non ti senti così sperimentale, assolutamente no problem, puoi aggiungere appena un tocco di colore solo nella parte bassa della tua chioma. Puoi anche percorrere un sentiero più profondo e più scuro, incorporando quindi tonalità simili e così accese in un colore di base bruna. Questa tendenza così stravagante non è certamente nuova. Ma ciò non significa che non amiamo le nuove versioni della combinazione di colori che emergono ogni Halloween. Dai un’occhiata ad alcune delle interpretazioni di questa tonalità preferite dal web, nella fattispecie Pinterest e Instagram. Potrebbero semplicemente ispirare il tuo prossimo esperimento sul colore dei capelli e tutti in strada direbbero: Oh Wow!