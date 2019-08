Capelli Ginger Peach, la moda Estate/Autunno 2019

Tra i colori di capelli di moda nell’estate 2019 ci sono tante nuance ombré e sfumate, dal Lavender Grey al Peach Cobbler, passando per il Milk Tea e per le varie gradazioni di bronde, biondo degradé o castano freddo. I colori pastello da sempre dominano l’estate nel mondo hair e nel 2019 ruotano intorno alla tonalità Pantone dell’anno, Living Coral. Il pesca è una delle scelte più gettonate dei mesi caldi, in tutte le proprie declinazioni e sfumature, dal biondo orange al neon aranciata, dal mix pesca e rame alla curiosa sfumatura “pesca allo zenzero”, Ginger Peach, perfetta per traghettare le chiome dall’estate all’autunno.

Un cuore pesca, vibrante e pastello

Il magazine Allure, sempre sul pezzo per quanto riguarda mode e tendenze, ha interpellato la colorista americana Megan Schipani, che ha collaudato la particolare e golosa tonalità Ginger Peach. Si tratta di un colore complesso e movimentato, con tante sfumature e toni ombré che danno luce e movimento al viso. È una nuance molto naturale, perché parte da una base quasi castana per poi confluire nel cuore pesca, un colore vibrante e pastello. La Schipani ha raccontato con attenzione e dettagli il lungo lavoro per ottenere il color Ginger Peach, che ha compreso una tonalizzazione della base della cliente, un castano.

I Ginger Peach spopolano su Instagram

Le tendenze beauty viaggiano veloci su Instagram, che ci consente di venire a conoscenza di novità che arrivano dall’altra parte del mondo. Per questa estate ma anche per il prossimo autunno, è meglio non farsi trovare impreparate: sono arrivati i Ginger Peach. Tra gli hashtag più utilizzati in Giappone sulla nota piattaforma social in questi giorni. Com’è facile intuire, si tratta dell’ennesimo trend colore che si ispira al mondo del cibo e del beverage. Sulla scia del color vino che ha spopolato lo scorso inverno e dei capelli biondo “fungo” che stanno invece tenendo banco su tutte le riviste quest’estate. Il trend dei capelli color Ginger Peach si rifà alle tonalità cremose e avvolgenti del tè al latte ed è una perfetta combinazione di sfumature biondo chiaro e biondo scuro. Sfumature né troppo calde né troppo fredde, che stanno facendo impazzire le giapponesi e le fashioniste di Singapore.