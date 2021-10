Capelli crespi, come gestirli e non sentirsi più Hermione Granger

Capelli crespi. Ci siamo passati tutti conosciamo bene la lotta. Quasi tutti hanno vissuto quel momento in cui intravedi te stesso in una vetrina di un negozio, e il riflesso è semplicemente quella che può essere descritta solo come una criniera di leone. Che si tratti di umidità o danni da calore, o anche apparentemente senza motivo, abbiamo tutti vissuto un momento in cui i nostri capelli sono diventati alla Hermione Granger (a volte anche nel peggior momento possibile come per un date o un colloquio).

Come controllare i capelli crespi in modo naturale

Fortunatamente ci sono molti modi per riportare i capelli crespi sotto controllo. L’idratazione è la chiave per trasformare i capelli crespi in fantastici capelli lucenti.

Usa acqua fredda per sciacquare i capelli. Questo aiuterà la cuticola del capello a chiudersi e a ridurre l’effetto crespo per darti un aspetto più liscio

Tamponare i capelli bagnati con un asciugamano e lasciarli sgocciolare invece di asciugarli con il phon. Sii gentile, i capelli bagnati sono molto delicati e possono essere facilmente danneggiati.