Le tendenze capelli 2019, hanno decretato ormai che i capelli lunghi sono fuori moda. Per questa stagione è meglio darci un bel taglio. Se non siete così coraggiose da rinunciare alla folta chioma, non preoccupatevi esistono alcuni tagli che non vi faranno pentire della vostra scelta. Dal pixie cut, taglio corto a scodella, rasati lateralmente, corto rétro, caschetto classico e rasato militar. L’importante è scegliere lo stile adatto a voi. Allora cosa aspettiamo a darci un taglio?

Pixie cut

Il tipico taglio anni ’90 che spopola tra le star del momento, da Cara Delevingne a Katy Perry. Sicuramente un taglio molto corto, ma super femminile, risalta i lineamenti più dolci e punta tutta l’attenzione sullo sguardo. Adatto a chi ha un look molto alternativo, ma elegante.

Rasati lateralmente

Per chi è più coraggiosa, un taglio super corto e rasato lateralmente è l’ideale. Meglio se accompagnate tutto ciò a un bel ciuffo laterale, che compensi la parte rasata oppure una micro frangia. Per un look aggressivo e al passo con le tendenze 2019.

Taglio a scodella

È un taglio corto stile anni 60, molto corto e accompagnato da una bella frangetta dritta. Adatto a chi ama essere elegante e non rinunciare però a quel tocco alternativo.

Retrò

Il taglio corto retrò è sicuramente ispirato da uno stile anni ’20 oppure dallo stile di una delle donne più famose del cinema: Audrey Hepburn. Per chi ha l’animo vintage e vuole essere al passo con la moda, questo taglio è perfetto e dona al look un tocco raffinato.

Caschetto classico

Passare da un taglio lungo ad uno super corto non è facile, quindi anche per le meno coraggiose c’è il taglio adatto a voi. Stiamo parlando del caschetto classico, con la frangia o senza frangia, sicuramente è il taglio più soft, per chi non ama stravolgere del tutto il proprio look.

Rasato militare

Per un look super drastico, c’è il rasato, ma completamente. Stiamo parlando proprio di tagliare completamente la vostra folta chioma, per un look quasi militare che per certi versi può risultare più femminile dei classici capelli lunghi.