I capelli biondo cenere non sono altro che una tonalità di biondo con una sfumatura grigia che serve ricreare una nuance cenerina. Il biondo cenere è una tonalità più fredda dei classici capelli biondo-smokey. Una scelta interamente biondo cenere o solo con riflessi, rende al meglio su capelli naturalmente biondi o castani chiari e si abbina bene con la maggior parte degli incarnati. Scopriamo tutto su questa sofisticata sfumatura!

Le tonalità fumose sono oggi sempre in cima alle classifiche grazie alla loro eleganza e raffinatezza: questa tendenza del colore-moda è assolutamente un must have per le ragazze più fashioniste. Puoi optare per acconciature tenui e delicate con riflessi di cenere e balayage o con più decise ombre scure alternate ad ombre chiare, per un look più strong.

Capelli biondo cenere tra le tendenze Estate 2020: ma stanno bene a tutte?

Poiché la tonalità biondo cenere riversa più nel lato grigio freddo dello spettro delle colorazioni, si abbina molto bene con tonalità chiare della pelle e colori degli occhi luminosi. Ma non preoccuparti, poiché questa tinta per capelli può essere ottimizzata anche per lusingare le carnagioni calde. Un altro aspetto positivo di questa tonalità di biondo è che si tratta di una versione pastello più attenuata del biondo, che rende dunque più facile il mantenimento del proprio colore nel lungo termine.

Approfitta di questa tendenza impeccabile. Ecco alcune foto contenenti le migliori nuance di colore dei capelli ash blonde. Prima di scegliere taglio e piega per valorizzare il biondo cenere, bisogna tenere presente che questa colorazione è piuttosto neutra e, per questo, si armonizza bene con un look grintoso.

Il taglio giusto non può che essere un bob corto o un pixie cut, grintosi quanto basta. Un ottimo “accessorio” per un tinta biondo cenere è la frangia, ottima anche per mascherare la ricrescita in caso si capelli bianchi o grigi. Importantissimo anche lo styling, naturalmente: per valorizzare questa tonalità di biondo sarà necessario rinunciare alle mezze misure e optare per una chioma liscissima o tutta onde e boccoli.