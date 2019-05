Una nuova versione del biondo californiano è il nuovo trend colore del momento, per capelli dai riflessi 3D. L’ispirazione arriva dalla nota bibita dolce gassata americana, per realizzare i cream soda hair. Una tendenza che fa impazzire le star californiane e non solo, infatti questa nuova sfumatura di biondo super zuccherata sta arrivando anche in Italia.

Sfumature di cream soda

I cream soda hair contengono all’interno le sfumature golose della vaniglia, fino a tonalità di biondo chiarissimo lattiginoso, che illuminano una base color cenere o biondo scuro. Il risultato è una tinta super “spumeggiante” e ‘’gassata’’ proprio come la cream soda. Secondo gli hairstylist, il cream soda è la tinta richiesta da tutte le ragazze di Los Angeles e chissà se sarà anche il colore più richiesto dalle ragazze italiane.

Il cream soda è il colore giusto da scegliere con le sue tonalità tra il beige e il dorato, riprese dalle più belle palette naturali. La bellezza dei capelli cream soda sta nella ricchezza dei riflessi di varie tonalità, per creare un proprio mix di colore personalizzato senza esagerare però.

Grazie alle sfumature dorate, porta la luce anche sull’incarnato, possiamo catalogarlo come un colore naturale che cerca di mettere in risalto la bellezza dei nostri capelli. Non dimentichiamoci che i cream soda hair, sono perfetti per realizzare la tecnica contouring: scolpire i tratti del viso con il colore dei capelli, attraverso un gioco di sfumature.

Anche per le castane

Non c’è problema, bionde o more che siate adesso ci sono i Burnt Caramel e i Cream Soda Hair. Due colorazioni delicate e sfaccettate, ricche di riflessi caldi, ideali sia per le bionde che per le more. Questa colorazione è leggermente più scura rispetto ad un classico biondo. Il vero trend della Primavera/Estate 2019, non ci tocca che aspettare che questo fantastico colore arrivi presto in tutti i saloni italiani.