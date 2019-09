La New York Fashion Week 2019 è il primo show sui cui si accendono le luci del mese di sfilate dedicato alle collezioni della primavera estate 2020, ma attenzione le sfilate anticipano anche quelle che saranno le tendenze capelli grazie alle top model.

Rossa

Direttamente dalle passerelle della New York Fashion Week 2019, la top model Irina Shayk, decide di sfoggiare un nuovo colore di capelli. La novità di quest’anno è l’ispirazione proveniente dalle spezie rosse, ma non mancano i tradizionali rosso rame e bronzo che accendono la chioma di toni vivaci. Irina scegli di orientarsi sui toni freddi, scegliendo una base è violacea, rischiarata da rossi che prende ispirazione dalle bacche e dai frutti rossi. Questa colorazione è adatta per chi, come la top model ha una pelle dalla tonalità olivastra. Fanno parte della stessa famiglia dei rossi ciliegia, le tonalità di rosso scuro come il mogano, che si adattano anche a chi ha una carnagione più chiara.

Bionda

Il biondo non passa mai di moda ed è la top model Bella Hadid a confermarcelo. Anche lei, direttamente dalle passerelle della New York Fashion Week 2019, sfoggia un nuovo colore di capelli che si sposta sulle tonalità del biondo. Classico intramontabile il un biondo medio ha un fascino e ben si adatta a diversi tipi di taglio capelli, dal lungo a corto.Il nuovo colore capelli di Bella Hadid non smette di ricevere consensi. È semplicemente perfetto. Distante dai soliti colori, è un biondo caldo con delle sfumature dorate che sono molto in armonia con l’incarnato della top e che mettono in risalto le lentiggini, caratteristica tipica di chi ha questo tipo di pelle (molto chiaro). Insomma, cosa stiamo aspettando? Se le top model hanno deciso di cambiare look, ora tocca anche a noi.