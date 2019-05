Il guardaroba di Elle Fanning al Festival di Cannes di quest’anno è impeccabile. Grazie alla sua stilista, Samantha McMillen, Elle ha servito alcuni vecchi momenti di Hollywood sul tappeto rosso. Basta dare un’occhiata al suo abbigliamento Dior ispirato agli anni ’50 indossato alla proiezione di C’era Una volta a… Hollywood, per cui sono state impiegate 450 ore per realizzarlo. Sì, hai letto bene, 450 ore.

«Sono state spese solo 200 ore sulla gonna, che richiedeva 50 metri di tulle, e 150 sono state spese per la maglietta», riferisce InStyle. L’abito era un omaggio all’eredità di Christian Dior e al suo capolavoro, The New Look. La forma a clessidra firma di Dior, che ha debuttato nel 1947, è diventata la silhouette distintiva degli anni ’50. Il New Look ha anche debuttato un anno dopo il primissimo Festival di Cannes – coincidenza? Noi pensiamo di no. Questo ensemble è pieno di riferimenti.

Per la creazione personalizzata di Elle, Maria Grazia Chiuri ha ideato il classico abito da bar monocromatico di Dior e lo ha rivisitato con un aplomb principesco di tulle e maniche in organza di seta, entrambe tendenze da tenere d’occhio per il 2019. La principessa in tulle è sicuramente la firma di Grazia Chiuri a Dior. Il tessuto dolce e femminile è stato visto in tutti i tappeti rossi di quest’anno – dagli Oscar, ai Golden Globes, al Met Gala e ora a Cannes.

Se ti sei mai chiesto come indossare un top senza risultare troppo scollato, prova a concentrarti sulle proporzioni. Sebbene la blusa di Elle sia leggermente trasparente, le lunghe maniche a aletta, la gonna alla caviglia e le décolleté nere a punta rendono questo outfit estremamente sofisticato.

