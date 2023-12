I cani, da sempre considerati amici fedeli dell’uomo, variano in una vasta gamma di razze, ciascuna con le sue caratteristiche uniche. Per alcuni, l’acquisto di un cane di razza rappresenta non solo un impegno affettivo, ma anche un investimento significativo. Le razze di cani costose spesso si distinguono per la loro esclusività, il prestigioso pedigree e le caratteristiche fisiche e comportamentali uniche. In questo articolo, esploreremo le 10 razze di cani più costose del mondo, offrendo una visione dettagliata delle loro peculiarità. Il costo di un cane di razza può variare sensibilmente a seconda dell’allevatore e della zona geografica.

Mastino Tibetano

Il Mastino Tibetano è una razza imponente con una testa massiccia, un corpo robusto e muscoloso e un mantello folto. La sua espressione serena e i tratti distintivi lo rendono affascinante, anche se è un cane di dimensioni veramente eccezionali. Le colorazioni del mantello variano dal fulvo al grigio al nero.

Caratterialmente il Mastino Tibetano è un cane noto per la sua calma e la sua natura protettiva. È leale e devoto alla sua famiglia, ma può essere riservato con gli estranei. Richiede una socializzazione precoce e un addestramento coerente.

Il costo di un Mastino Tibetano può facilmente raggiungere e superare i 10.000€

Löwchen

Il Löwchen, chiamato anche “piccolo leone“, è una razza di piccola taglia con una criniera di pelliccia intorno al collo. Ha un corpo compatto e occhi luminosi che esprimono dolcezza. Il mantello può essere di diversi colori, come bianco, nero e fulvo.

Questo è un cane noto per la sua vivacità e allegria. Il Löwchen è affettuoso e si lega profondamente alla sua famiglia. È anche intelligente e risponde bene all’addestramento, rendendolo un compagno ideale per famiglie attive.

Il costo di un Löwchen non è quasi mai inferiore ai 3.000€

Saluki

Il Saluki è un cane elegante con un corpo slanciato, una testa lunga e orecchie lunghe e pendenti. Il mantello è liscio e setoso, disponibile in diverse colorazioni tra cui bianco, rosso e fulvo.

Conosciuto come il “lepre hound“, il Saluki è un eccellente cacciatore. Tuttavia, è anche un compagno tranquillo e affettuoso. Ha bisogno di esercizio regolare e di spazi aperti, ma è altrettanto felice di rilassarsi in casa con la sua famiglia.

Un cucciolo di Saluki può costare tra i 2.000€ e i 5.000€.

Pharaoh Hound

Il Pharaoh Hound è un cane di origine maltese, anche se prende il nome dalla sua fortissima somiglianza con le rappresentazioni del dio egizio Anubi. Ha un corpo snodato e un mantello corto e lucente. Gli occhi di colore ambra e le orecchie dritte conferiscono a questa razza un aspetto esotico.

I Pharaoh Hound sono noti per la loro energia e agilità. Sono cani affettuosi e giocosi con la famiglia, ma possono mostrare un lato indipendente. Richiedono stimolazione mentale e fisica per essere felici e sani.

I cuccioli di questa fantastica razza possono raggiungere il costo di 6.000€.

Azawakh

L’Azawakh è un cane africano con una figura snodata, orecchie erette e una coda arricciata sulla schiena. Il mantello è corto e può essere di colori come sabbia, fulvo e nero.

Questo cane è noto per la sua indipendenza e riservatezza. Ha un forte istinto protettivo nei confronti della sua famiglia e può essere cauto con gli estranei. L’Azawakh richiede una socializzazione precoce per sviluppare un comportamento equilibrato. Il suo costo parte indicativamente da 2.500€

Akita Inu

L’Akita Inu è una razza giapponese con una testa larga e una coda arricciata sulla schiena. Il mantello è folto e può essere rosso, fulvo o bianco. Gli occhi esprimono intelligenza e fedeltà.

Gli Akita Inu sono cani coraggiosi e dal forte senso di dignità. Sono leali alla loro famiglia, ma possono mostrare una certa territorialità. Un addestramento precoce e una gestione coerente sono essenziali per sviluppare un comportamento equilibrato. Un cucciolo di Akita Inu può raggiungere il valore di 2.000€ senza difficoltà.

Chow Chow

Il Chow Chow è noto per il suo aspetto distintivo, con una lingua blu-nera e una folta criniera intorno al collo. Il corpo è compatto e la coda è portata alta. Il mantello può essere di diversi colori, tra cui fulvo, nero e blu.

I Chow Chow sono generalmente riservati e indipendenti. Tuttavia, sono cani estremamente leali alla loro famiglia. Possono essere territoriali e richiedono una guida ferma ma rispettosa. La socializzazione precoce è fondamentale per gestire il loro comportamento.

Samoiedo

Il Samoiedo è un cane di taglia media con uno spesso mantello bianco e folto. Gli occhi scuri e la coda arricciata aggiungono un tocco di eleganza.

I Samoiedo sono noti per la loro natura amichevole e socievole. Sono adatti a famiglie attive e amano partecipare a giochi e attività all’aperto. La loro intelligenza li rende facilmente addestrabili, ma richiedono anche un’esercitazione fisica regolare.

Cavalier King Charles Spaniel

Il Cavalier King Charles Spaniel è una razza di piccola taglia con orecchie lunghe e un’espressione dolce. La pelliccia setosa può presentare diverse combinazioni di colore, tra cui blenheim, tricolore, nero e focato.

Questi cani sono estremamente affettuosi e socievoli. Amano la compagnia umana e si adattano bene a diversi ambienti, rendendoli ideali per la vita in appartamento. Sono anche noti per essere giocosi e adatti a famiglie con bambini.

Rottweiler

Il Rottweiler è un cane di grande stazza con un mantello nero e fulvo. La testa è massiccia, con una espressione decisa. La sua muscolatura ben sviluppata e il portamento fiero conferiscono a questa razza un aspetto potente.

I Rottweiler sono cani coraggiosi e protettivi. Sono noti per essere devoti alla loro famiglia e possono essere addestrati con successo per compiti di difesa. Una socializzazione precoce è essenziale per garantire che si sviluppino in cani ben equilibrati e sicuri di sé.

Le razze di cani più costose del mondo offrono una combinazione unica di bellezza, temperamento e pedigree. È sempre fondamentale considerare attentamente le esigenze di ogni razza prima di prendere una decisione. Indipendentemente dal costo, l’amore e l’impegno dedicati a un cane contribuiranno a costruire una connessione duratura e gratificante tra l’animale e la sua famiglia. Se vuoi far risaltare ancora di più lo stile del tuo cane, non dimenticare di scegliere un collare e una cuccia in pieno stile lussuoso!